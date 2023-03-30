В среду в магазине на улице Нылваку в Тарту была совершена кража: вор утащил товаров на крупную сумму.
Магазинный вор напал на охранника
Магазинный вор напал на охранника
Вчера, 29 марта, в полицию поступило сообщение, что из магазина на улице Нылваку в Тарту вышел мужчина, который украл товаров примерно на 500 евро. Охранник магазина попытался остановить нарушителя. Вор напал на него на парковке перед магазином.
Полиция задержала агрессивного подозреваемого. Пострадавший охранник обратился в травмпункт для получения первой помощи.