Магазинный вор напал на охранника

Вчера, 29 марта, в полицию поступило сообщение, что из магазина на улице Нылваку в Тарту вышел мужчина, который украл товаров примерно на 500 евро. Охранник магазина попытался остановить нарушителя. Вор напал на него на парковке перед магазином.