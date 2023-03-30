Обращение к правительству: от новых сланцевых шахт необходимо отказаться

В обращении подписавшиеся хотят соглашений от будущего правительства, которые не разрешат возводить новые сланцевые шахты, и подчеркивают, что необходима четкая дорожная карта о том, как перейти на возобновляемые источники энергии.

«Одного использования существующей инфраструктуры на ископаемом топливе недостаточно, чтобы гарантировать, что мы достигнем цели, согласованной в Парижском соглашении по климату. Любые инвестиции, препятствующие или задерживающие переход на возобновляемые источники энергии, только навредят достижению долгосрочных целей страны. В Эстонии мы должны избегать действий, которые загоняют нас в ловушку экономики, основанной на ископаемом топливе, и дают толчок климатическому кризису», - пояснила эксперт по климатической политике Эстонского фонда природы Пирет Вяйнсалу.