Около 20 организаций направили участникам коалиционных переговоров обращение, в котором выражают поддержку позиции министра экономики и инфраструктуры об отказе от сооружения новых сланцевых шахт. В обращении новому правительству предлагается действовать, исходя из цели климатической нейтральности, и четко определить будущее направление развития возобновляемых источников энергии.
Обращение к правительству: от новых сланцевых шахт необходимо отказаться
В обращении подписавшиеся хотят соглашений от будущего правительства, которые не разрешат возводить новые сланцевые шахты, и подчеркивают, что необходима четкая дорожная карта о том, как перейти на возобновляемые источники энергии.
«Одного использования существующей инфраструктуры на ископаемом топливе недостаточно, чтобы гарантировать, что мы достигнем цели, согласованной в Парижском соглашении по климату. Любые инвестиции, препятствующие или задерживающие переход на возобновляемые источники энергии, только навредят достижению долгосрочных целей страны. В Эстонии мы должны избегать действий, которые загоняют нас в ловушку экономики, основанной на ископаемом топливе, и дают толчок климатическому кризису», - пояснила эксперт по климатической политике Эстонского фонда природы Пирет Вяйнсалу.
«Вместо этого нам нужен дальновидный и комплексный подход к тому, как покрыть потребности Эстонии за счет возобновляемой энергии, гарантируя при этом более широкие социальные блага и охрану природы».