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Стало известно, когда может закрыться погранпереход между Ивангородом и Нарвой

rus.postimees.ee
Стало известно, когда может закрыться погранпереход между Ивангородом и Нарвой
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Нарвский погранпункт.
Нарвский погранпункт. Фото: Илья Смирнов.

Автомобильный пункт пропуска в Ивангороде закроют для проезда транспорта не раньше лета, в Министерстве транспорта РФ говорят, что рассчитывают заключить контракт на работы в июне этого года, сама реконструкция в таком случае начнется, скорее всего, в августе, пишут «Деловые ведомости».

Ожидается, что в этом году МАПП «Ивангород», самый популярный из пограничных переходов на границе России и Эстонии будет закрыт для транспорта для реконструкции, которая продлится около двух лет, об этом в частности обмолвился губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«Нарвская газета» обратилась в дирекцию по строительству и эксплуатации объектов Росграницы, подчиненную Минтранспорта РФ, с вопросом о сроках закрытия МАПП. В официальном ответе ведомство уведомило, что рассчитывает заключить контракт на работы в июне этого года, в таком случае наиболее вероятный срок фактического закрытия границы для транспорта – август, вопрос пропуска пешеходов на время работ через границу еще прорабатывается.

При этом, если контракт не будет заключен с первой попытки, сроки закрытия могут еще сдвинуться, подрядчик должен будет выполнить работы по обновлению пункта пропуска в течение 28 месяцев с момента заключения контракта.

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