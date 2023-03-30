Автомобильный пункт пропуска в Ивангороде закроют для проезда транспорта не раньше лета, в Министерстве транспорта РФ говорят, что рассчитывают заключить контракт на работы в июне этого года, сама реконструкция в таком случае начнется, скорее всего, в августе, пишут «Деловые ведомости».
Стало известно, когда может закрыться погранпереход между Ивангородом и Нарвой
Ожидается, что в этом году МАПП «Ивангород», самый популярный из пограничных переходов на границе России и Эстонии будет закрыт для транспорта для реконструкции, которая продлится около двух лет, об этом в частности обмолвился губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
«Нарвская газета» обратилась в дирекцию по строительству и эксплуатации объектов Росграницы, подчиненную Минтранспорта РФ, с вопросом о сроках закрытия МАПП. В официальном ответе ведомство уведомило, что рассчитывает заключить контракт на работы в июне этого года, в таком случае наиболее вероятный срок фактического закрытия границы для транспорта – август, вопрос пропуска пешеходов на время работ через границу еще прорабатывается.
При этом, если контракт не будет заключен с первой попытки, сроки закрытия могут еще сдвинуться, подрядчик должен будет выполнить работы по обновлению пункта пропуска в течение 28 месяцев с момента заключения контракта.