Стало известно, когда может закрыться погранпереход между Ивангородом и Нарвой

Ожидается, что в этом году МАПП «Ивангород», самый популярный из пограничных переходов на границе России и Эстонии будет закрыт для транспорта для реконструкции, которая продлится около двух лет, об этом в частности обмолвился губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«Нарвская газета» обратилась в дирекцию по строительству и эксплуатации объектов Росграницы, подчиненную Минтранспорта РФ, с вопросом о сроках закрытия МАПП. В официальном ответе ведомство уведомило, что рассчитывает заключить контракт на работы в июне этого года, в таком случае наиболее вероятный срок фактического закрытия границы для транспорта – август, вопрос пропуска пешеходов на время работ через границу еще прорабатывается.