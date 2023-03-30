ГАЛЕРЕЯ ⟩ Финляндия и НАТО провели в небе Эстонии масштабные учения

«Военно-воздушные силы Финляндии регулярно сотрудничают со странами НАТО для обеспечения нашей общей безопасности и укрепления стабильности в Европе, - сказал посол Финляндии в Эстонии Весо Васара. - Подобные учения позволяют ознакомиться с тактикой, техникой и процедурами НАТО для обеспечения плавного вступления Финляндии в альянс».

В среду после полудня с авиабазы Эмари вместе с истребителями Германии и Великобритании Eurofighter Typhoon взлетела четверка финнских F/A-18 Hornet. Вдобавок в учениях участвовали истребители F-35, F-15, F-16 и Dassault Rafale военно-воздушных сил (ВВС) Нидерландов, США, Польши, Франции. Занятия обеспечивали три воздушных танкера и учебно-тренировочный самолет L-39 ВВС Эстонии.