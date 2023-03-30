Беспрецедентный шаг ⟩ Министр финансов приказала Eesti Energia выплатить большие дивиденды

Правление Eesti Energia предложило общему собранию выплатить 52,2 миллиона евро в качестве дохода собственника. Общее собрание Eesti Energia, то есть министр финансов Аннели Аккерманн удтвердила на сегодняшнем общем собрании 68,9 миллиона евро в качестве распределяемой прибыли энергетической компании. Эта сумма соответствует сумме, запланированной в госбюджете на 2023 год, сказала Аккерманн.

«Это очень необычно, что общее собрание принимает другое решение относительно дивидендов, чем правление. Но изменить это решение - в моей компетенции», - сказала Аккерманн на пресс-конференции правительства. Дивиденды могут быть определены общим собранием предприятия.

«Общее собрание смогло принять более серьезное решение, поскольку у материнской компании достаточно нераспределенной прибыли - 461,5 млн евро», - сказала Аккерманн.

Бухгалтерская чистая прибыль Eesti Energia за 2022 год составила 215,7 миллиона евро.

Министр финансов добавила, что собственник рассчитывает в виде дивидендов в течение пяти лет распределить 50-100 процентов чистой прибыли от консолидированной государственной доли.