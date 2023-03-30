Российская ракета осветила финское небо

Как сообщает финское издание Iltalehti , в среду поздно вечером после 11 часов нескольким финнам удалось засечь странную полосу света, двигавшуюся по небу в течение нескольких минут. На первый взгляд она была похожа на падающую звезду, но позже оказалось, что это ракета российского происхождения.

Йоуни Сальми, житель города Тампере, сказал, что видел полосу света в небе в течение нескольких минут: «Это напоминало падающую звезду». Йоуни отметил, что, несмотря на первоначальную мысль, что это может быть звезда, он вскоре понял, что это не так.