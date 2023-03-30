Портал Elu24 сообщил, что поздно вечером в среду в нескольких местах в Финляндии была замечена особая полоса света, которая двигалась по небу в течение нескольких минут. «Это напоминало падающую звезду», - рассказал мужчина Йоуни финскому изданию Tampere.
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Российская ракета осветила финское небо
Российская ракета осветила финское небо
Как сообщает финское издание Iltalehti, в среду поздно вечером после 11 часов нескольким финнам удалось засечь странную полосу света, двигавшуюся по небу в течение нескольких минут. На первый взгляд она была похожа на падающую звезду, но позже оказалось, что это ракета российского происхождения.