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18-летний спортсмен пережил жуткое падение с трамплина

rus.postimees.ee
18-летний спортсмен пережил жуткое падение с трамплина
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Трамплин в Планице.
Трамплин в Планице. Фото: BORUT ZIVULOVIC

На этих выходных соревнованиями по прыжкам с тармплина в Планице будет завершен сезон серии Кубка мира. На сегодняшней тренировке жуткое падение пережил 18-летний лыжник Тай Экарт.

Словенец принимал участие в тренировке на трамплине в Планице. К сожалению, во время прыжка он потерял равновесие и упал.

Приземлившийся на огромной скорости лыжник чудом избежал серьезных травм. Его лыжи сломались от удара, со стороны ситуация выглядела просто кошмарно. Однако медики диагностировали у Экарта лишь сотрясение мозга и ушибы. И ни одного перелома!

Экарт считается одним из самых талантливых лыжников-летунов в мире в своем возрастном классе. В этом году он в составе словенской сборной завоевал на юниорском чемпионате мира в Канаде бронзовую медаль.

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