18-летний спортсмен пережил жуткое падение с трамплина

Словенец принимал участие в тренировке на трамплине в Планице. К сожалению, во время прыжка он потерял равновесие и упал.

Приземлившийся на огромной скорости лыжник чудом избежал серьезных травм. Его лыжи сломались от удара, со стороны ситуация выглядела просто кошмарно. Однако медики диагностировали у Экарта лишь сотрясение мозга и ушибы. И ни одного перелома!