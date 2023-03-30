На этих выходных соревнованиями по прыжкам с тармплина в Планице будет завершен сезон серии Кубка мира. На сегодняшней тренировке жуткое падение пережил 18-летний лыжник Тай Экарт.
18-летний спортсмен пережил жуткое падение с трамплина
18-летний спортсмен пережил жуткое падение с трамплина
Словенец принимал участие в тренировке на трамплине в Планице. К сожалению, во время прыжка он потерял равновесие и упал.
Приземлившийся на огромной скорости лыжник чудом избежал серьезных травм. Его лыжи сломались от удара, со стороны ситуация выглядела просто кошмарно. Однако медики диагностировали у Экарта лишь сотрясение мозга и ушибы. И ни одного перелома!
Экарт считается одним из самых талантливых лыжников-летунов в мире в своем возрастном классе. В этом году он в составе словенской сборной завоевал на юниорском чемпионате мира в Канаде бронзовую медаль.