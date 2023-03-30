Чаплыгин: если кто-то и голосовал за Центристскую партию, то делал это по инерции

В программе «Горизонт» на ETV+ Чаплыгин заявил, что в партии явный кризис и, по его мнению, Центристская партия нуждается в переменах, иначе ее рейтинг продолжит падать.

«Люди не понимают, что сегодня такое Центристская партия. Не понимают, что она хочет им дать. У меня сложилось впечатление, что на этих выборах, если кто-то и голосовал за Центристскую партию, то делал это скорее по инерции», - сказал Чаплыгин.

По его словам, партия не смогла сформулировать свое мнение по важным вопросам в обществе ни до, ни после выборов.

По словам Чаплыгина, если в партии не произойдет никаких изменений, ее поддержка упадет еще больше. «На мой взгляд, если ничего не изменится в партии, результаты будут еще хуже. Если ничего не изменится в партии, то партия потеряет Таллинн через два года на муниципальных выборах, а через четыре года на парламентских выборах дай бог если преодолеет пятипроцентный барьер. Избиратель больше не знает, что это за партия, что она ему обещает. Ни одной конкретной цели, ни одного конкретного обещания не сформулировано», - сказал Чаплыгин.