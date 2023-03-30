Известный скрипач и дирижер Андрес Мустонен 19 марта дал концерт в Новосибирске. Он выступил вместе с пианисткой Екатериной Мечетиной, являющейся членом Совета по культуре и искусству при президенте России Владимире Путине, а также с российским джазовым трубачом Вадимом Эйленкригом.
Для подписчиков
Известный эстонский дирижер выступил в Новосибирске. Коллега: Андрес, я в тебе очень разочарован
Известный эстонский дирижер выступил в Новосибирске. Коллега: Андрес, я в тебе очень разочарован
В марте 2014 года Мечетина подписала петицию российских деятелей культуры в поддержку политики Владимира Путина в отношении Украины и Крыма. Она также приняла участие в мероприятии в поддержку оккупированных Донецкой и Луганской народных республик.
Ключевые слова