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Известный эстонский дирижер выступил в Новосибирске. Коллега: Андрес, я в тебе очень разочарован

Лоора-Элизабет Ломп
Известный эстонский дирижер выступил в Новосибирске. Коллега: Андрес, я в тебе очень разочарован
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Музыкант и дирижер Андрес Мустонен.
Музыкант и дирижер Андрес Мустонен. Фото: Konstantin Sednev

Известный скрипач и дирижер Андрес Мустонен 19 марта дал концерт в Новосибирске. Он выступил вместе с пианисткой Екатериной Мечетиной, являющейся членом Совета по культуре и искусству при президенте России Владимире Путине, а также с российским джазовым трубачом Вадимом Эйленкригом.

В марте 2014 года Мечетина подписала петицию российских деятелей культуры в поддержку политики Владимира Путина в отношении Украины и Крыма. Она также приняла участие в мероприятии в поддержку оккупированных Донецкой и Луганской народных республик.

«Я не буду это комментировать. За месяц я посетил с десяток стран. Я не буду комментировать, никто не спрашивал меня, что я делал в Израиле, Германии и Италии. Я не буду комментировать свои приезды в Эстонию! Это все равноценные мероприятия, и я их не комментирую. Я живу в вышине и летаю высоко», - сказал Мустонен Postimees.

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