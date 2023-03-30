На состоявшейся сегодня в Доме Стенбока правительственной пресс-конференции премьер-министр Кая Каллас раскритиковала ситуацию вокруг Eesti Energia.
«Какие еще премии?»: Кая Каллас обрушилась с критикой на руководство Eesti Energia
По словам премьер-министра Каи Каллас, выплата премии правлению Eesti Energia не оправдана, так как энергетический концерн также не оправдал ожиданий собственника, поставленных государством.
В четверг министр финансов Аннели Аккерманн в роли общего собрания предложила совету Eesti Energia пересмотреть план выплаты премий правлению энергетической группы, сославшись на недостатки в работе правления.
Каллас заявила, что поддерживает решение министра финансов. «Как государство мы являемся собственниками Eesti Energia, и мы сформулировали ожидания, которые Eesti Energia должна претворить в жизнь. Eesti Energia должна быть частью Эстонского государства и не должна работать против интересов государства. Этот список очень длинный, где Eesti Energia повела себя вопреки интересам государства», – подчеркнула Кая Каллас на пресс-конференции правительства в четверг.
В качестве примера Каллас привел некомпетентность Elektrilevi, дочернего предприятия Eesti Energia, в устранении отключений электроэнергии, вызванных штормом на Сааремаа в декабре прошлого года, в результате чего некоторые домохозяйства в течение нескольких недель оставались без электричества.
Премьер-министр также обвинила Eesti Energia в некомпетентности в решении проблемы охлаждающей воды на Нарвских электростанциях. «Если в марте после начала войны в Украине правительство приняло решение о минимизации всех рисков, исходящих от России, то в августе оказалось, что ничего не сделано», – заявила Каллас.
Она упомянула поставленную правительством Eesti Energia задачу разработать решение по обеспечению охлаждающей водой станций в Нарве, поскольку Россия может понизить уровень воды в реке Нарва, открыв шлюзы Нарвского водохранилища, что остановило бы работу Нарвской сланцевой электростанции.
Каллас также не считает обоснованным предложение энергетической компании о распределении дивидендов. Eesti Energia объявила во вторник, что нормализованная чистая прибыль компании составила 128,3 миллиона евро, что более чем в три раза превышает показатель прошлого года. Во вторник правительство утвердило размер дивидендов, подлежащих выплате Eesti Energia AS в государственный бюджет в 2023 году, в размере 68,9 млн евро, что на 52,2 млн евро превышает сумму, которую намеревалась выплатить Eesti Energia. Часть дивидендов будет получена из нераспределенной прибыли Eesti Energia, которая, по словам Аккерманн, составляет 461,5 миллиона евро.
По мнению правительства, на фоне высоких цен на электроэнергию в прошлом году большая часть прибыли Eesti Energia должна вернуться потребителю.
«Как можно платить им премии в ситуации, когда они не справились с поставленными перед ними задачами. Большая прибыль обусловлена не отличной работы правления, а увеличением стоимости электроэнергии, что, в свою очередь, произошло в результате повышения цены на газ. Эта прибыль должна идти в пользу народа, через дивиденды эта прибыль должна возвращаться народу», – сказала премьер-министр, отметив, что, по закону члену правления может быть выплачено дополнительное вознаграждение по результатам труда, но закон не обязывает это делать.
В качестве недостатков работы правления Eesti Energia Аккерманн указала на путаницу со счетами клиентов и ультимативный стиль общения с микропроизводителями. Однако министр признала, что, поскольку она не видела трудовых договоров членов правления, она не знает, может ли отказ от выплаты премий противоречить положениям договора.
Как сообщал ранее ERR, в феврале совет Eesti Energia принял решение о том, что покидающим свои должности членам правления компании будет выплачено вознаграждение в размере трехкратной средней месячной заработной платы.
Председатель правления Хандо Суттер должен получить почти 75 000 евро в качестве вознаграждения за работу, другие члены правления Райне Пайо – 51 000, Маргус Вальс и Андри Авила – 48 000 и Агнес Рооз – 47 500 евро.
Руководители Eesti Energia получат еще более высокую компенсацию в связи с запретом на уход к конкуренту. Руководителям концернов часто платят за то, чтобы они не переходили к конкурентам в течение определенного периода времени. По данным Eesti Ekspress, размер этой компенсации составляет от 200 000 до 400 000 евро в зависимости от члена правления.