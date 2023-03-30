«Какие еще премии?»: Кая Каллас обрушилась с критикой на руководство Eesti Energia

Каллас также не считает обоснованным предложение энергетической компании о распределении дивидендов. Eesti Energia объявила во вторник, что нормализованная чистая прибыль компании составила 128,3 миллиона евро, что более чем в три раза превышает показатель прошлого года. Во вторник правительство утвердило размер дивидендов, подлежащих выплате Eesti Energia AS в государственный бюджет в 2023 году, в размере 68,9 млн евро, что на 52,2 млн евро превышает сумму, которую намеревалась выплатить Eesti Energia. Часть дивидендов будет получена из нераспределенной прибыли Eesti Energia, которая, по словам Аккерманн, составляет 461,5 миллиона евро.

По мнению правительства, на фоне высоких цен на электроэнергию в прошлом году большая часть прибыли Eesti Energia должна вернуться потребителю.

«Как можно платить им премии в ситуации, когда они не справились с поставленными перед ними задачами. Большая прибыль обусловлена не отличной работы правления, а увеличением стоимости электроэнергии, что, в свою очередь, произошло в результате повышения цены на газ. Эта прибыль должна идти в пользу народа, через дивиденды эта прибыль должна возвращаться народу», – сказала премьер-министр, отметив, что, по закону члену правления может быть выплачено дополнительное вознаграждение по результатам труда, но закон не обязывает это делать.