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КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Эстония тратит на медицину непозволительно мало

rus.postimees.ee
Эстония тратит на медицину непозволительно мало
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Расходы на мелицину.
Расходы на мелицину. Фото: imago stock&people
  • Расходы на здравоохранение в Эстонии низкие по сравнению с остальной частью ЕС
  • Показатели ожидаемой продолжительности жизни и продолжительности здоровой жизни в Эстонии плохие
  • Неудовлетворенная потребность в медицинской помощи в Эстонии не имеет себе равных в ЕС

Одна из базовых истин теории экономики говорит о неограниченных потребностях и ограниченных средствах. Таким образом, не хватает денег и во всех сферах государственного бюджета, в том числе и в такой важной, как здравоохранение. В наступающем году дефицит Кассы здоровья может составить сто миллионов евро.

Расходы на здравоохранение в любом случае с течением времени увеличиваются. С одной стороны, виной этому старение населения, с другой – повышение уровня жизни, что также подталкивает людей хотеть большего от здравоохранения. Третьей причиной, однако, является развитие самого здравоохранения, что приводит к появлению более эффективных, но зачастую и более дорогих препаратов.

Расходы на здравоохранение в Эстонии низкие по сравнению с остальными странами ЕС, но темпы их роста одни из самых быстрых. Однако, глядя на потребности, следует сказать, что этого постоянно оказывается недостаточно. Показатели как ожидаемой продолжительности жизни, так и ожидаемой продолжительности здоровой жизни , в нашей стране плохие, а в прошлом году они упали еще больше, а неудовлетворенная потребность в медицинской помощи самая высокая в ЕС. Конечно, не все проблемы можно решить разбрасыванием денег, но и то, что денег не хватает, тоже понятно.

В сегодняшнем выпуске Postimees советник Всемирного банка по вопросам здравоохранения эстонец Тоомас Палу рассказывает о том, как привлечь больше денег в здравоохранение. Он утверждает, что для здравоохранения нам нужно брать деньги отовсюду, где только можно, и в то же время повышать эффективность. В то же время необходимо учитывать, что собственное участие жителей Эстонии в расходах на здравоохранение уже велико.

Палу упоминает, например, целевой налог на здоровье, который можно было бы применить к сахару и алкоголю. Однако налоговые эксперты скептически относятся ко всякого рода целевым налогам и считают, что их следует по возможности избегать. В процессе налогообложения, целью которого было компенсировать ущерб, причиняемый обществу различными грехами, нам уже случалось набить себе шишки – если акциз поднимали слишком быстро, то торговля подакцизными товарами уходила либо за границу, либо в подполье. С этим стоит быть осторожным и учитывать, что именно представляют собой доходы и расходы налоговой.

У нас самая высокая неудовлетворенная потребность в медицинской помощи в ЕС. Конечно, не все проблемы можно решить разбрасыванием денег, но и то, что денег не хватает, тоже понятно.

У нас обсуждалось и повышение социального налога, но многие считают, что он и так уже завышен.

Государство уже оплачивает медицинское страхование безработных и неработающих пенсионеров. Что необходимо тщательно продумать, так это то, как работодатели могли бы способствовать охране здоровья своих сотрудников и что могло бы послужить для них стимулом к этому – налоговые льготы или что-то еще.

Однако у нас почти нет частного медицинского страхования. Контраргументом против частного медицинского страхования долгое время было то, что оно ведет к усилению неравенства в медицинском обслуживании – что более богатые будут получать более качественные услуги при его поддержке. На самом деле, можно сказать, что богатые уже получили лучшее обслуживание при нынешнем устройстве. Об этом свидетельствует процветание частного здравоохранения. Частная медицинская страховка, вероятно, не будет иметь большого значения при этом.

Однако, делая услуги более эффективными, чем прежде, следует думать в первую очередь не о сокращении затрат, а об инновационном подходе, например, о развитии цифровых услуг, которые позволили бы добиться большего при том же объеме вложенного труда, времени и средств.

Денег в здравоохранении не хватает, и их не должно стать меньше. Поэтому необходимо составить подходящий пакет из всевозможных средств, чтобы уменьшить этот дефицит.

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