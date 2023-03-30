КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Эстония тратит на медицину непозволительно мало

Расходы на здравоохранение в любом случае с течением времени увеличиваются. С одной стороны, виной этому старение населения, с другой – повышение уровня жизни, что также подталкивает людей хотеть большего от здравоохранения. Третьей причиной, однако, является развитие самого здравоохранения, что приводит к появлению более эффективных, но зачастую и более дорогих препаратов.

Расходы на здравоохранение в Эстонии низкие по сравнению с остальными странами ЕС, но темпы их роста одни из самых быстрых. Однако, глядя на потребности, следует сказать, что этого постоянно оказывается недостаточно. Показатели как ожидаемой продолжительности жизни, так и ожидаемой продолжительности здоровой жизни , в нашей стране плохие, а в прошлом году они упали еще больше, а неудовлетворенная потребность в медицинской помощи самая высокая в ЕС. Конечно, не все проблемы можно решить разбрасыванием денег, но и то, что денег не хватает, тоже понятно.

В сегодняшнем выпуске Postimees советник Всемирного банка по вопросам здравоохранения эстонец Тоомас Палу рассказывает о том, как привлечь больше денег в здравоохранение. Он утверждает, что для здравоохранения нам нужно брать деньги отовсюду, где только можно, и в то же время повышать эффективность. В то же время необходимо учитывать, что собственное участие жителей Эстонии в расходах на здравоохранение уже велико.