Министр государственного управления Рийна Солман предложила городу Нарве в течение двух месяцев изменить названия пяти улиц, поскольку они противоречат требованиям закона о топонимах.
Партизаны и пролетарии должны уйти: министр Солман дала Нарве два месяца на переименование улиц
По словам Солман, опираясь на экспертное мнение историков, в Нарве следует переименовать улицы Алексея Юханова, Арсентия Бастракова, Игоря Графова, Михаила Горбача и 26-го июля. Они связаны с лицами, символами или событиями, направленными против создания Эстонской Республики, ее конституционного строя или восстановления ее независимости.
Алексей Юханов был лейтенантом советской армии, участвовавшим в захвате территории Эстонии в 1944 году.
Арсентий Бастраков был героем СССР, который в феврале 1944 года в составе 64-й гвардейской стрелковой дивизии участвовал в Нарвской операции.
Игорь Графов был командиром зенитно-пулеметного взвода 803-го армейского зенитно-артиллерийского полка. Когда Красная Армия в феврале 1944 года достигла реки Нарвы, подразделение форсировало реку и создать плацдарм при деревне Вааза (нынешний нарвский район Пяхклимяэ). Графов также участвовал в Нарвской операции Красной Армии.
Михаил Горбач участвовал в захвате территории Эстонии в 1944 году.
Улица 26-го июля названа в память об оккупации Нарвы Красной Армии в 1944 году. Рано утром 26 июля два полка Красной Армии на территории города пересекли реку Нарву и лейтенант Дмитрий Сергеев поднял на водонапорной башне красный флаг в знак захвата Нарвы, вернее, ее развалин. В тот же день в Москве дали артиллерийский салют из 224 орудий в честь Ленинградского фронта Красной армии, «освободившего первый эстонский город».
Если Нарва в течение двух месяцев не изменит названия улиц и не утвердит новые, министр государственного управления имеет право самостоятельно назначить новые названия взамен противоречащих требованиям закона.
Комиссия по топонимам Нарвской горуправы предложила переименовать улицу Алексея Юханова в Вяйке-Раквере, улицу Арсентия Бастракова в Масина, улицу Игоря Графова в Мадизе, улицу Михаила Горбача в Сеэдри и улицу 26-го июля в Юули. Совет по топонимам одобрил новые названия.
Кроме того, Нарвская горуправа планирует переименовать несколько улиц, названия которых были утверждены в советское время и в советском духе, но не противоречат напрямую закону. Так, улицу Партизани предлагается переименовать в Реэкюла, улицу Пролетариаади в Стаадиони, улицу 1-го мая в Яама, улицу Василия Герасимова в улицу Йоханна Людвига фон Кнопа, а парк Выйду (Победы) в Йоала. Совет по топонимам нашел предложенные названия уместными.