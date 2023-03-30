Российский актер, выступавший против войны, вскрыл вены прямо на сцене

34-летний актер русского драмтеатра в столице Бурятии Артур Шувалов прямо на сцене, после спектакля 29 марта, попытался покончить жизнь самоубийством. Мужчина обратился к зрителям со словами о том, что он устал от давления администрации своего театра, где «унижают, лишают работы, лишают денег».

«Я не хочу с этим мириться, но у меня уже нет сил и нет выбора. Я не хочу слушать то, что артисты сродни представителям древней профессии. Я считаю, что наш зритель достоин умной режиссуры. А не так, как говорит наш художественный руководитель… Простите еще раз меня. Я устал, я не могу. У меня нет больше выбора. Я хочу сказать всего одно: Вячеслав Михайлович Дьяченко (художественный руководитель театра — прим.ред.), Наталья Николаевна Светозарова (директор театра — прим.ред.) — эти люди виноваты в моей смерти», - сказал актер и перерезал вены на руке.