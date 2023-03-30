Актер Русского драматического театра в городе Улан-Удэ попытался покончить с собой после спектакля, заявив о давлении администрации. Мужчина ранее отметился срыванием Z-символики со здания театра и отказом выступать для раненых солдат ВС РФ.
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Российский актер, выступавший против войны, вскрыл вены прямо на сцене
34-летний актер русского драмтеатра в столице Бурятии Артур Шувалов прямо на сцене, после спектакля 29 марта, попытался покончить жизнь самоубийством. Мужчина обратился к зрителям со словами о том, что он устал от давления администрации своего театра, где «унижают, лишают работы, лишают денег».
«Я не хочу с этим мириться, но у меня уже нет сил и нет выбора. Я не хочу слушать то, что артисты сродни представителям древней профессии. Я считаю, что наш зритель достоин умной режиссуры. А не так, как говорит наш художественный руководитель… Простите еще раз меня. Я устал, я не могу. У меня нет больше выбора. Я хочу сказать всего одно: Вячеслав Михайлович Дьяченко (художественный руководитель театра — прим.ред.), Наталья Николаевна Светозарова (директор театра — прим.ред.) — эти люди виноваты в моей смерти», - сказал актер и перерезал вены на руке.
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Как уточняет местное издание «Люди Байкала», Шувалова увела со сцены его супруга, актриса Светлана Полянская. Шувалова увезли в больницу, где ему зашили раны.
«Я не видел другого выхода. Весь последний год меня выживали из театра. Все время говорили, что "Шувалов должен быть уволен". Наш театр погряз в хамстве, в грязи. Я уже не мог. Устал», - объяснил свой поступок актер в беседе с журналистами.
После смены руководства в театре, где Шувалов служит уже 14 лет, он стал подвергаться регулярным служебным проверкам, за что критиковал новое руководство, лишаясь премий.
Месяц назад актер писал в социальных сетях, что театру «пришел п****ц».
«Свободе п****ц. Бизнесу п****ц. Сплошное разочарование в людях, на каждом шагу, как ножом в самое сердце! От их пох****зма, непонимания или не желания понимать то, что сейчас происходит», - сокрушался артист.
После инцидента актер и его жена были уволены из театра. Супруга Шувалова рассказала журналистам, что ее муж несколько лет борется с онкологическим заболеванием.
«Я думаю, это просто психическая неуравновешенность. Человек публично совершает суицид. Это что-то, наверное, психическое», - заявил журналистам худрук театра Дьяченко, о котором до попытки суицида сказал актер.
Однако, по данным СМИ, скандал может быть связан с антивоенной позицией части актеров, которые были несогласны с увольнением прежнего руководства театра.
«Давление на Шувалова и других актеров театра было связано с их требованием вернуть художественного руководителя театра Сергея Левицкого, которого год назад сняли с должности за антивоенную позицию. В том числе, в знак протеста актеры снимали плакат с буквой Z со здания театра, писали жалобы на нового худрука Вячеслава Дьяченко и обращались за оглаской в СМИ», - сообщает «Сибирь.Реалии».
На антивоенную позицию как на одну из причин проблем Шувалова указала и министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.
«Добавлю, что артист на днях отказался участвовать в организации концерта перед ранеными в госпитале, в прошлом году сорвал флаг с буквой Z у театра», - написала Дагаева.
По словам чиновницы, жена Шувалова написала заявление об увольнении сама, хотя ей давали возможность его забрать.
По факту произошедшего региональная прокуратура начала проверку.