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Новый глава Спасательного департамента будет получать 6400 евро в месяц

BNS
Новый глава Спасательного департамента будет получать 6400 евро в месяц
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Марго Клаос.
Марго Клаос. Фото: Sander Ilvest

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс установил базовую заработную плату Марго Клаоса, который со второго апреля вступит в должность генерального директора Спасательного департамента. Она составит 6400 евро в месяц.

До сих пор Клаос руководил Лыунаским спасательным центром. Теперь на посту генерального директора Спасательного департамента он заменит Куно Таммеару, срок полномочий которого истекает первого апреля. По предложению министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, 12 января правительство утвердило Клаоса на следующие пять лет.

У Марго Клаоса большой опыт работы в сфере спасения. Он также работал в Госканцелярии и преподавал в Академии МВД. У Клаоса есть степень магистра административного управления, также он продолжает обучение в докторантуре по социологии. Он c отличием окончил Спасательный колледж Академии МВД.

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