Эффект Таррасте и Путина: получить разрешение на оружие все сложнее, отказов все больше

Процедуры отказа в выдаче разрешения на огнестрельное оружие за последние несколько лет прошли существенные изменения. В Ляэнеской префектуре в прошлом году 61 человеку было отказано в выдаче разрешения. За три месяца этого года было отказано 13 заявителям. В прошлом каждый год отказывалось менее десяти разрешений.