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Эффект Таррасте и Путина: получить разрешение на оружие все сложнее, отказов все больше

Анника Аувяэрт
Эффект Таррасте и Путина: получить разрешение на оружие все сложнее, отказов все больше
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В Эстонии насчитывается более 25 000 законных владельцев оружия.
В Эстонии насчитывается более 25 000 законных владельцев оружия. Фото: Shutterstock

Процедуры отказа в выдаче разрешения на огнестрельное оружие за последние несколько лет прошли существенные изменения. В Ляэнеской префектуре в прошлом году 61 человеку было отказано в выдаче разрешения. За три месяца этого года было отказано 13 заявителям. В прошлом каждый год отказывалось менее десяти разрешений.

Департамент полиции и погранохраны начал пересматривать условия выдачи и контроля разрешений на оружие и разрабатывать новые директивы после инцидента в Лихула, который потряс всю Эстонию в 2020 году. После того как законный владелец оружия Микк Таррасте открыл стрельбу по случайным людям. Тогда были убиты двое, а под пули попали и дети.

Кристи Лаас, руководитель группы по выдаче разрешений Ляэнеской префектуры, сказала, что стрельба в Лихула оказала большое влияние на ужесточение оценки претендентов на получение разрешений на оружие и отказ в их выдаче. «Количество отказов в выдаче разрешений увеличилось, потому что полиция стала строже оценивать надежность людей», - сказала Лаас.

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