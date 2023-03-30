Процедуры отказа в выдаче разрешения на огнестрельное оружие за последние несколько лет прошли существенные изменения. В Ляэнеской префектуре в прошлом году 61 человеку было отказано в выдаче разрешения. За три месяца этого года было отказано 13 заявителям. В прошлом каждый год отказывалось менее десяти разрешений.
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Эффект Таррасте и Путина: получить разрешение на оружие все сложнее, отказов все больше
Эффект Таррасте и Путина: получить разрешение на оружие все сложнее, отказов все больше
Департамент полиции и погранохраны начал пересматривать условия выдачи и контроля разрешений на оружие и разрабатывать новые директивы после инцидента в Лихула, который потряс всю Эстонию в 2020 году. После того как законный владелец оружия Микк Таррасте открыл стрельбу по случайным людям. Тогда были убиты двое, а под пули попали и дети.
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