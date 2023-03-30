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Транспортный департамент предупреждает: вечером на дорогах может быть скользко

BNS
Транспортный департамент предупреждает: вечером на дорогах может быть скользко
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Гололедица. Фото иллюстративное.
Гололедица. Фото иллюстративное. Фото: ANTS LIIGUS/PRNPM/EMF

Транспортный департамент предупреждает, что в четверг вечером на дорогах могут встречаться скользкие участки.

Во второй половине дня поверхность основных и второстепенных дорог преимущественно сухая, на юге и востоке страны влажная. Температура на поверхности дорог плюсовая.

Вечером на востоке и юге страны пройдут слабые снегопады и мокрый снег. Поскольку температура воздуха и на поверхности дорог упадет ниже нуля, дороги могут стать скользкими. На островах местами возможны метели.

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