Транспортный департамент предупреждает, что в четверг вечером на дорогах могут встречаться скользкие участки.
Транспортный департамент предупреждает: вечером на дорогах может быть скользко
Транспортный департамент предупреждает: вечером на дорогах может быть скользко
Во второй половине дня поверхность основных и второстепенных дорог преимущественно сухая, на юге и востоке страны влажная. Температура на поверхности дорог плюсовая.
Вечером на востоке и юге страны пройдут слабые снегопады и мокрый снег. Поскольку температура воздуха и на поверхности дорог упадет ниже нуля, дороги могут стать скользкими. На островах местами возможны метели.