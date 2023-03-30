Видео ⟩ «Учителя» на дорогах: конфликт между водителями может привести к трагедии

«Желая "проучить" другого участника дорожного движения, вы подвергаете опасности не только себя, но и других. Одно из основных правил дорожного движения - участник дорожного движения должен быть вежливым и внимательным к другим и воздерживаться от всего, что может затруднить движение, подвергнуть опасности или нанести ущерб людям, имуществу или окружающей среде», - напоминают в Центре надзора за дорожным движением.

Нарушение водителем правил дорожного движения, если это повлекло причинение имущественного ущерба другому лицу или причинение вреда здоровью по неосторожности, наказывается штрафом в размере до 300 штрафных единиц (то есть 1200 евро), арестом или лишением водительских прав на срок до шести месяцев.

Нарушение водителем правил дорожного движения, если это стало причиной возникновения на дороге опасной ситуации, наказывается штрафом в размере до 100 штрафных единиц (то есть 400 евро) или лишением водительских прав на срок до шести месяцы.

«Дорога - это место, где даже небольшие ошибки могут закончиться очень печально. Поэтому умышленное нарушение часто приводит к лишению водительских прав, даже если ранее нарушений не было. Умышленное создание опасности для жизни и здоровья другого участника дорожного движения не может быть оправдано. Дороги - это не место, где можно выплеснуть нахлынувшие эмоции», - подчеркнули стражи порядка.