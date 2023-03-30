Уже третья страна отказалась от турниров по фехтованию из-за России

10 марта Международная федерация фехтования (FIE) допустила россиян и белорусов на индивидуальные турниры в нейтральном статусе. После этого в Германии отменили этап Кубка мира, в Польше пообещали потребовать от потенциальных участников осудить спецоперацию, а в Финляндии решили не проводить традиционный турнир под эгидой FIE. Датчане отменили международный турнир в Копенгагене.

«Мы пришли к выводу, что, к сожалению, не в состоянии это осуществить. Мы не можем этого делать, когда нынешние правила разрешают участвовать россиянам и белорусам. Мы не видим себя в этом», — сказал Йенсен.

Глава датской федерации признал, что представитель организации был одним из 46 проголосовавших против возвращения россиян и белорусов (за их участие проголосовали 89 делегатов), а 300 фехтовальщиков призывали МОК не возвращать россиян.