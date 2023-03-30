В первой волне искусственный интеллект может лишить нас 300 миллионов рабочих мест

18 процентов работы в мире могут быть автоматизированы, и это больше затронет развитые рынки, чем развивающиеся. Офисные работники подвергаются большему риску, чем те, кто зарабатывает физическим трудом. По мнению экономистов, в наибольшей степени рискуют административные работники и юристы, меньше страдают строители и ремонтники.

При частичном использовании автоматизации на основе ИИ в США и Европе будет потеряно около двух третей этих рабочих мест. Если ИИ будет внедрен полностью, остальные 300 миллионов рабочих мест также исчезнут.

ChatGPT, который отвечает на вопросы и пишет эссе, уже заставил многие компании переосмыслить то, как сотрудники должны выполнять свою повседневную работу, пишет CNN.

Чем больше будет использоваться ИИ, тем больше рабочих мест будет потеряно. Применение ИИ повышает производительность труда сотрудников и может добавить семь процентов в год к общему объему производства мировой экономики в течение десяти лет.