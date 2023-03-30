В среду, 29 марта, в 14.42 в Центр тревоги поступило сообщение, что у тропы здоровья Прийметса в Валга рабочий, выполнявший работы по резке металла, попал под скатившийся на него бетонный столб. Спасатели поместили пострадавшего в вакуумную шину и доставить его в машину скорой помощи.
Фото ⟩ Несчастный случай на производстве: на рабочего упал бетонный столб
Несчастный случай произошел с сотрудником субподрядчика компании Baltic Deal - OÜ Elegas, работы выполнялись по заказу предприятия Leonhard Weiss.
Член правления Baltic Deal OÜ Герт Берендсен сказал, что сотрудники опытные и проинструктированы, но, к сожалению, такие вещи происходят в основном из-за халатности. «Во избежание несчастных случаев на производстве в будущем будут проводиться дополнительные инструктажи и основанные на проектах инструктажи», - сказал Берендсен.
Он добавил, что это были не непосредственно электромонтажные работы, а перемещение и переработка материалов, используемых при электромонтажных работах. «Для этих работ необходимо использовать каски, перчатки, защитную одежду и обувь. Кроме того, нужно учитывать и погоду, и ландшафт», - сказал Берендсен.
«В этой ситуации рабочий неправильно оценил ситуацию на местности, где был круглый столб, - при небольшом уклоне, он начал катиться», - отметил Берендсен.