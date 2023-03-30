Фото ⟩ Несчастный случай на производстве: на рабочего упал бетонный столб

Несчастный случай произошел с сотрудником субподрядчика компании Baltic Deal - OÜ Elegas, работы выполнялись по заказу предприятия Leonhard Weiss.

Член правления Baltic Deal OÜ Герт Берендсен сказал, что сотрудники опытные и проинструктированы, но, к сожалению, такие вещи происходят в основном из-за халатности. «Во избежание несчастных случаев на производстве в будущем будут проводиться дополнительные инструктажи и основанные на проектах инструктажи», - сказал Берендсен.

Он добавил, что это были не непосредственно электромонтажные работы, а перемещение и переработка материалов, используемых при электромонтажных работах. «Для этих работ необходимо использовать каски, перчатки, защитную одежду и обувь. Кроме того, нужно учитывать и погоду, и ландшафт», - сказал Берендсен.