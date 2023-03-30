Глава МуПо: штраф за парковку на тротуаре необходимо увеличить

Как правило, штраф за нарушение составляет 20 евро, штраф в размере 40 евро может быть наложен только в том случае, если парковка создала опасность для движения.

По словам Тоомпере, многие водители пользуются дешевизной штрафа. «Дешевле неправильно припарковаться и получить штраф в размере 20 евро, чем платить за парковку, например, в старом городе, которая значительно дороже», - сказал Тоомпере.

Поэтому МуПо предложила государству удвоить штрафы. Предложение обсуждается, но в будущем штрафы, вероятно, увеличат до 40 евро за незначительное нарушение и до 60 евро за более серьезное нарушение. Город Таллинн самостоятельно не может увеличить размер штрафа, решение об этом принимает государство.

Когда можно парковаться на тротуаре?

Парковаться на тротуаре можно только в том случае, если это разрешено дорожными знаками. Припарковаться на тротуаре также можно, чтобы загрузить или разгрузить товары, но это нужно сделать быстро.

По словам руководителя МуПо, многие люди не соблюдают правила дорожного движения и паркуются на тротуаре: «В позапрошлом году мы оштрафовали более 30 000 водителей, столько же в прошлом году». Кроме того, за последние годы МуПо обзвонила десятки тысяч автовладельцев и попросила их прекратить нарушения.

Люди часто публикуют фотографии припаркованных на тротуарах автомобилей в социальных сетях, но МуПо не может никого оштрафовать на основании этих фотографий. «Сотрудник должен зафиксировать нарушение, и эти снимки не всегда говорят конкретно о нарушении, иногда вместо этого идет погрузка товара. К сожалению, нарушителей нельзя так наказать», - сказал Тоомпере.