Государственный суд отклонил все жалобы о выборах

«Из-за постоянного технологического развития и растущих общественных ожиданий организация электронного голосования требует постоянного внимания со стороны законодательной и исполнительной власти. Особенно это актуально в ситуации, когда более половины избирателей предпочитают такой способ голосования», – подчеркнули в Государственном суде.

Государственный суд рассмотрел жалобы, касающиеся выборов к вечеру четверга

Опубликованными сегодня решениями Верховный суд отклонил жалобы EKRE, ОЛПЭ и баллотировавшегося по спискам ОЛПЭ Олега Иванова, которые в основном касались именно результатов электронного голосования на выборах этого года в Рийгикогу и, в более широком смысле, соответствия электронного голосования Конституции. Податели жалоб утверждали, что из-за предполагаемых нарушений результат их выборов оказался хуже реального.

Государственный суд согласился с Республиканской избирательной комиссией в том, что две жалобы EKRE пришлось оставить без рассмотрения в основной части, поскольку они были поданы только после установленного законом срока. В то же время, на основании этих жалоб, комиссия указала возможные конституционные проблемы, связанные с электронным голосованием.

Что касается жалоб ОЛПЭ и Иванова, Верховный суд согласился с Республиканской избирательной комиссией в том, что на основании требований заявителей нельзя сделать вывод о нарушении правовых норм при определении результатов голосования. По мнению коллегии, тот факт, что личность избирателя при электронном голосовании идентифицируется иначе, чем при голосовании с помощью бумажных бюллетеней, не противоречит закрепленному в конституции требованию о единообразии выборов.