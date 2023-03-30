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Государственный суд отклонил все жалобы о выборах

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Государственный суд отклонил все жалобы о выборах
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Электронное голосование.
Электронное голосование. Фото: Sander Ilvest
  • Госсуд: электронное голосование нужно прописать в законе точнее

Государственный суд сегодня отклонил касающиеся выборов жалобы, направленные Консервативной народной партией Эстонии (EKRE), Объединенной левой партией Эстонии (EÜVP) и Олегом Ивановым, но обратил внимание на то, что порядок проведения электронного голосования необходимо прописать в законе более тщательно, чем есть сейчас. 

В коллегии Верховного суда по конституционному надзору отметили в решении касательно жалобы EKRE, что организация электронного голосования в настоящее время вытекает из Закона о выборах в Рийгикогу и правовых актов Республиканской избирательной комиссии и Государственной службы по организации выборов. Свод правил находится под сильным влиянием подзаконных актов, и его понимание может быть трудным даже для людей с хорошей юридической подготовкой.

По оценке коллегии, очевидно, что из-за быстрого развития технологий может быть сложно найти хороший баланс между неподатливостью процесса изменения закона и изменениями и потребностями реальной жизни. Несмотря на это, законодательная власть имеет проистекающее из конституции обязательство достаточно подробно излагать в законах о выборах правила по всем важным вопросам, касающимся выборов, чтобы обеспечить контроль и общественное доверие к выборам.

В жалобах, поданных в Государственный суд на протяжении многих лет, как избиратели и наблюдатели, так и кандидаты и политические партии неоднократно ставили под сомнение надежность и соответствие Конституции электронного голосования. Согласно оценке, данной в коллегии, поводом для этих жалоб явились в первую очередь технические сбои, произошедшие в процессе голосования, или человеческие ошибки, допущенные при организации выборов, а сложность понимания организационно-технической стороны электронного голосования также вызывала определенное недоверие. При этом система электронного голосования настолько защищена от возможных внешних атак, что Республиканской избирательной комиссии еще не приходилось отменять, приостанавливать или прекращать электронное голосование.

«Из-за постоянного технологического развития и растущих общественных ожиданий организация электронного голосования требует постоянного внимания со стороны законодательной и исполнительной власти. Особенно это актуально в ситуации, когда более половины избирателей предпочитают такой способ голосования», – подчеркнули в Государственном суде.

Государственный суд рассмотрел жалобы, касающиеся выборов к вечеру четверга

Опубликованными сегодня решениями Верховный суд отклонил жалобы EKRE, ОЛПЭ и баллотировавшегося по спискам ОЛПЭ Олега Иванова, которые в основном касались именно результатов электронного голосования на выборах этого года в Рийгикогу и, в более широком смысле, соответствия электронного голосования Конституции. Податели жалоб утверждали, что из-за предполагаемых нарушений результат их выборов оказался хуже реального.

Государственный суд согласился с Республиканской избирательной комиссией в том, что две жалобы EKRE пришлось оставить без рассмотрения в основной части, поскольку они были поданы только после установленного законом срока. В то же время, на основании этих жалоб, комиссия указала возможные конституционные проблемы, связанные с электронным голосованием.

Что касается жалоб ОЛПЭ и Иванова, Верховный суд согласился с Республиканской избирательной комиссией в том, что на основании требований заявителей нельзя сделать вывод о нарушении правовых норм при определении результатов голосования. По мнению коллегии, тот факт, что личность избирателя при электронном голосовании идентифицируется иначе, чем при голосовании с помощью бумажных бюллетеней, не противоречит закрепленному в конституции требованию о единообразии выборов.

На данный момент Верховный суд урегулировал все жалобы о проведении выборов, которые до сих пор поступили в суд.

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