Эстонский разработчик атомной энергетики получил крупные денежные инвестиции

«Продолжение и дополнительные решения о финансировании доказывают, что эстонские инвесторы и Vattenfall AB серьезно относятся к возможности декарбонизации надежных мощностей по производству электроэнергии в Эстонии и странах Балтии путем строительства малых реакторов. Насколько нам известно, в странах Балтии нет других разработок, которые позволили бы закрыть крупные ископаемые мощности по производству электроэнергии. Если государство решит двигаться вперед в случае положительного заключения рабочей группы по ядерной энергии, это будет серьезным сигналом для привлечения дополнительного капитала для следующих этапов строительства малых реакторов», - сказал Калев Каллеметс, председатель правления Fermi Energia AS.