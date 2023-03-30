Fermi Energia, компания, развивающая ядерную энергетику, получила в общей сложности 1,7 миллиона евро от семи новых эстонских частных инвесторов, существующего акционера Vattenfall AB и 75 существующих инвесторов платформы Funderbeam. Цель - финансирование предварительных исследований, составление бюджета на основе местоположения, развитие возможностей и подготовка заявки на планирование строительства малых реакторов.
Эстонский разработчик атомной энергетики получил крупные денежные инвестиции
Fermi Energia также подписала дополнительный договор с компанией Vattenfall на право предоставления услуг по организации обучения и поставке топлива.
«Продолжение и дополнительные решения о финансировании доказывают, что эстонские инвесторы и Vattenfall AB серьезно относятся к возможности декарбонизации надежных мощностей по производству электроэнергии в Эстонии и странах Балтии путем строительства малых реакторов. Насколько нам известно, в странах Балтии нет других разработок, которые позволили бы закрыть крупные ископаемые мощности по производству электроэнергии. Если государство решит двигаться вперед в случае положительного заключения рабочей группы по ядерной энергии, это будет серьезным сигналом для привлечения дополнительного капитала для следующих этапов строительства малых реакторов», - сказал Калев Каллеметс, председатель правления Fermi Energia AS.
Решением общего собрания был избран новый состав совета Fermi Energia. Шандор Лийве, Майт Мюнтель и представитель компании Vattenfall AB Бьорн Леннарт Линде продолжат работу в совете. Андо Леппиман был избран новым независимым членом совета.