Вчера Госсуд постановил, что Таллинн и фонд Tallinna Haigla Arendus не могут оспорить решение правительства об исключении строительства новой Таллиннской больницы из плана распределения субсидий ЕС. Сегодня мэр Таллинна Михаил Кылварт заявил, что город продолжит проектирование больницы.
Кылварт не сдается: город продолжит проектирование Таллиннской больницы
По заявлению мэрии, проектирование продолжится, исходя из договора о финансировании плана по восстановлению и укреплению экономики Эстонии, заключенного между Эстонией и Европейской комиссией, и опираясь на оговоренные в нем сроки.
«Мы неоднократно подчеркивали, что речь идет не о столичном, а общегосударственном проекте, в зоне обслуживания которого находятся не только жители Таллинна, но и треть населения Эстонии», - подчеркнул мэр Таллинна Михаил Кылварт.
По его словам, организация услуги здравоохранения является задачей государства, поэтому именно государство обязано обеспечить наличие качественных медицинских услуг и современные условия для их оказания: «Как известно, нынешние принадлежащие Таллинну здания Центральной больницы, которым 50-80 лет, нуждаются в замене. Но что произойдет, если город откажется от содержания больничной сети Таллинна, поскольку обязанность организации услуг здравоохранения возложена на государство?»
Как заявил мэр Таллинна, чтобы сохранить в рабочем состоянии старые больничные корпуса, городским больницам требуется все больше и больше финансовых ресурсов, и чем дольше затягивается период строительства новой больницы, тем больше средств приходится вкладывать и в старые здания. «Следовательно, необходимо продолжить реализацию проекта Таллиннской больницы», - сказал Кылварт.
«В соответствии с заключенным между Эстонией и Европейской комиссией договором о поддержке плана по восстановлению и укреплению экономики Эстонии, были установлены конкретные временные рамки и контрольные точки для реализации проекта, первую из которых Таллинн уже реализовал. Таким образом, вложив почти четыре миллиона евро только в проектирование, город уже не может оставить начатые работы незавершенными. Таллинн по-прежнему готов выполнить условия договора и продолжить развитие этого проекта. В данном случае у города есть правомерные ожидания, поскольку решение Европейской комиссии относительно плана по восстановлению все еще в силе – никто его не отменял, не аннулировал и не признавал недействительным, в ходе суда государство также заявило, что формально решение об этом еще не принято», - заявил мэр Таллинна.
Таллинн проиграл спор о финансировании новой больницы
Правительство 30 июня прошлого года приняло протокольное решение об исключении из утвержденного годом ранее плана восстановления и устойчивости Эстонии строительства новой Таллиннской больницы. На основе этого плана распределяются средства Фонда восстановления и устойчивости ЕС, предназначенные для смягчения последствий коронакризиса. На строительство Северо-Эстонского медгородка, то есть новой Таллиннской больницы, выделялось 280 млн евро.
Город Таллинн и SA Tallinna Haigla Arendus обжаловали решение правительства в суде, указав, что решение нарушило их права, в итоге они лишились возможности получить деньги на строительство больницы.
Госсуд пояснил, что утвержденный на уровне ЕС план восстановления действительно создает права и обязанности между государством-членом и ЕС, но не имеет обязательной юридической силы в отношениях между государством-членом и конкретным заявителем на поддержку.