Кылварт не сдается: город продолжит проектирование Таллиннской больницы

Таллинн проиграл спор о финансировании новой больницы

Правительство 30 июня прошлого года приняло протокольное решение об исключении из утвержденного годом ранее плана восстановления и устойчивости Эстонии строительства новой Таллиннской больницы. На основе этого плана распределяются средства Фонда восстановления и устойчивости ЕС, предназначенные для смягчения последствий коронакризиса. На строительство Северо-Эстонского медгородка, то есть новой Таллиннской больницы, выделялось 280 млн евро.

Город Таллинн и SA Tallinna Haigla Arendus обжаловали решение правительства в суде, указав, что решение нарушило их права, в итоге они лишились возможности получить деньги на строительство больницы.

Госсуд пояснил, что утвержденный на уровне ЕС план восстановления действительно создает права и обязанности между государством-членом и ЕС, но не имеет обязательной юридической силы в отношениях между государством-членом и конкретным заявителем на поддержку.