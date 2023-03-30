Жизнь 21-летней девушки зависит от жителей Эстонии

Что значит жить со спинальной мышечной атрофией второго подтипа, или SMA2? «Одно время я даже боялась засыпать, поскольку не знала, продержится ли мое тело до утра. Это был реальный страх, - описывает Хендра то, что происходило в ее жизни ровно год назад. - У меня были непроизвольные движения и мышечные спазмы, которые иногда могли длиться до трех часов подряд. Когда я спросила у врача, что мне делать, как мне вернуть силы, я получила ответ, что теперь все так и будет. Я не могу вернуть эту силу. Это совершенно нормальное течение этого заболевания».

Хендра не скрывает, что ею овладело чувство безысходности и отчаяния: «Я чувствовала, что, может быть, мне осталось жить всего несколько лет, и мне пришлось начать это принимать. Неважно, студентка ли я, 19 ли мне лет, есть ли у меня семья. Моя жизнь на финишной прямой».

Благодаря своему врачу, Хендра прошлой весной попала в Детский фонд Клиники Тартуского университета, и при поддержке делающих пожертвования она уже почти год получает лекарство Risdiplam, которое значительно замедляет болезнь. С начала прошлого года этот препарат при государственной поддержке был доступен в Эстонии для пациентов со SMA до 19 лет, но Хендра чуть не осталась без него, поскольку была на 19 дней старше...