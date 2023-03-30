LHV и Swedbank будут предлагать кредиты с банковской маржой ноль процентов

В то время как кредитное предложение LHV можно использовать только для покупки или строительства домов энергетического класса А, кредит Swedbank охватывает более широкий спектр деятельности. С помощью специального предложения Swedbank частные лица и предприятия смогут финансировать покупку солнечных батарей и экологически чистых автомобилей (с уровнем выбросов CO2 до 50 г/км), а также повысить энергоэффективность и использовать другие устойчивые решения. Euribor не будет добавляться к кредиту на солнечные панели, т.е. общая процентная ставка по этому кредиту и будет составлять ноль процентов на протяжение двух лет.

В то же время, следует принять во внимание, что после окончания льготного периода к кредиту для солнечных парков от Swedbank начнет применяться обычная процентная ставка 4,9 процента. Однако если взять кредит на солнечные панели на срок до двух лет, можно вообще не платить проценты, заверил Postimees менеджер по коммуникациям Swedbank Мартин Кырв.