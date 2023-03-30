LHV и Swedbank , будут предлагать жилищные кредиты с процентной ставкой ноль процентов + шестимесячный Euribor для покупки или строительства домов энергетического класса А. В случае с LHV льготная процентная ставка действует в течение одного года, Swedbank завлекает заинтересованных лиц двухлетним периодом.
LHV и Swedbank будут предлагать кредиты с банковской маржой ноль процентов
В то время как кредитное предложение LHV можно использовать только для покупки или строительства домов энергетического класса А, кредит Swedbank охватывает более широкий спектр деятельности. С помощью специального предложения Swedbank частные лица и предприятия смогут финансировать покупку солнечных батарей и экологически чистых автомобилей (с уровнем выбросов CO2 до 50 г/км), а также повысить энергоэффективность и использовать другие устойчивые решения. Euribor не будет добавляться к кредиту на солнечные панели, т.е. общая процентная ставка по этому кредиту и будет составлять ноль процентов на протяжение двух лет.
В то же время, следует принять во внимание, что после окончания льготного периода к кредиту для солнечных парков от Swedbank начнет применяться обычная процентная ставка 4,9 процента. Однако если взять кредит на солнечные панели на срок до двух лет, можно вообще не платить проценты, заверил Postimees менеджер по коммуникациям Swedbank Мартин Кырв.
Отличительной чертой предложения по жилищному кредиту от LHV по сравнению с предложением от Swedbank является то, что по окончании действия льготного предложения к жилищному кредиту будет применяться единая банковская маржа, которая составляет 1,79 процента + шестимесячный Euribor. Тем не менее, Swedbank оценивает кредиты на «зеленое жилье» на проектной основе, поэтому их базовая маржа может быть как выше, так и ниже 1,79%, предлагаемых конкурентом в конце льготного периода.
По словам главы отдела обслуживания частных клиентов Swedbank Тармо Улла, целью банка является содействие развитию экономики Эстонии, то есть снижение затрат на энергию и электричество, содействие строительству более энергоэффективного жилья и производственных зданий, а также повышению энергетической независимости.
По словам руководителя отдела финансирования частных клиентов LHV Катлин Ватсель, LHV также хочет, чтобы у покупателей жилья была мотивация для принятия наиболее экологически безопасных решений даже в трудные времена. «Если в прошлом году доля кредитов на "зеленый" дом составляла 15 процентов от всех жилищных кредитов, выданных LHV, то в этом году в связи с изменениями на рынке недвижимости количество покупок домов энергетического класса А сократилось до девяти процентов», – прокомментировала Ватсель.
Частные лица могут подать заявку на получение кредитов и лизинга для достижения устойчивых целей в интернет-банке Swedbank до 30 сентября. Предложение LHV действует до конца апреля.