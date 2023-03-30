Республиканская избирательная комиссия на состоявшемся в четверг заседании зарегистрировала список членов и их заместителей XV состава Рийгикогу.
Избирательная комиссия зарегистрировала новый состав Рийгикогу
Избирательная комиссия зарегистрировала новый состав Рийгикогу
Результаты выборов считаются объявленными на следующий день после опубликования решения избирательной комиссии в Riigi Teataja, тогда же начинаются и полномочия нового состава Рийгикогу.
Первое заседание нового состава Рийгикогу состоится в течение десяти дней после объявления результатов выборов. На первое заседание депутатов Рийгикогу созывает президент государства.
Республиканская избирательная комиссия приняла в соответствии с законом решение о возврате залога прошедшим в Рийгикогу политическим партиям. Возвращается также залог за кандидата-физлица, набравшего более половины простой квоты голосов в своем избирательном округе. Не подлежащий возврату залог на общую сумму в 141 918 евро перечисляется в доход государства.