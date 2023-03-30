Избирательная комиссия зарегистрировала новый состав Рийгикогу

Результаты выборов считаются объявленными на следующий день после опубликования решения избирательной комиссии в Riigi Teataja, тогда же начинаются и полномочия нового состава Рийгикогу.

Республиканская избирательная комиссия приняла в соответствии с законом решение о возврате залога прошедшим в Рийгикогу политическим партиям. Возвращается также залог за кандидата-физлица, набравшего более половины простой квоты голосов в своем избирательном округе. Не подлежащий возврату залог на общую сумму в 141 918 евро перечисляется в доход государства.