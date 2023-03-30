Полиция ищет пропавшего в Таллинне 40-летнего мужчину: его жизни может угрожать опасность

По предварительным данным, сегодня, 30 марта, в полдень Йоэль покинул свой дом в Мустамяэ и не вернулся. Насколько известно полиции, его жизнь и здоровье могут быть в опасности.

Рост пропавшего 185 см, у него длинные волосы и борода. Он может передвигаться на черном велосипеде. На нем может быть коричнево-красная пестрая куртка и темная лыжная шапка.