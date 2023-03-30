Полиция просит помощи в поиске 40-летнего Йоэля, который может передвигаться на велосипеде по таллиннскому району Мустамяэ.
Полиция ищет пропавшего в Таллинне 40-летнего мужчину: его жизни может угрожать опасность
Полиция ищет пропавшего в Таллинне 40-летнего мужчину: его жизни может угрожать опасность
По предварительным данным, сегодня, 30 марта, в полдень Йоэль покинул свой дом в Мустамяэ и не вернулся. Насколько известно полиции, его жизнь и здоровье могут быть в опасности.
Рост пропавшего 185 см, у него длинные волосы и борода. Он может передвигаться на черном велосипеде. На нем может быть коричнево-красная пестрая куртка и темная лыжная шапка.
Полиция просит всех, кто в течение последних часов видел Йоэля или знает, где он находится, позвонить по номеру 112.