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Полиция ищет пропавшего в Таллинне 40-летнего мужчину: его жизни может угрожать опасность

rus.postimees.ee
Полиция ищет пропавшего в Таллинне 40-летнего мужчину: его жизни может угрожать опасность
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Йоэль.
Йоэль. Фото: PPA

Полиция просит помощи в поиске 40-летнего Йоэля, который может передвигаться на велосипеде по таллиннскому району Мустамяэ.

По предварительным данным, сегодня, 30 марта, в полдень Йоэль покинул свой дом в Мустамяэ и не вернулся. Насколько известно полиции, его жизнь и здоровье могут быть в опасности. 

Рост пропавшего 185 см, у него длинные волосы и борода. Он может передвигаться на черном велосипеде. На нем может быть коричнево-красная пестрая куртка и темная лыжная шапка.

Полиция просит всех, кто в течение последних часов видел Йоэля или знает, где он находится, позвонить по номеру 112. 

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