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ВИДЕО ⟩ Дикая смерть на дорогах: 15 аварий в день с участием животных

Денис Антонов
, корреспондент-редактор
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Косуля.
Косуля. Фото: Vallo Kessel

По данным Департамента транспорта на дорогах Эстонии каждый год происходит около 6000 дорожно-транспортных происшествий с участием диких животных, 80 процентов из них - это лоси и косули. В этих авариях около 20-30 человек в год получают травмы, а средняя сумма ущерба транспортному средству превышает 2500 евро. Rus.Postimees выяснил, в чем причина, и что с этим делать.

Больше транспорта – больше происшествий

О росте числа происшествий на дорогах свидетельствуют цифры статистики Эстонского фонда дорожного страхования (LKF). Согласно данным фонда, в прошлом 2022 году было зарегистрировано более 38 000 происшествий, связанных с дорожным страхованием, что является абсолютным рекордом по количеству ДТП за все годы исследования в этой сфере. Общая сумма ущерба транспортным средствам превысила 80 миллионов евро, а также побила все показатели прошлых лет.

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