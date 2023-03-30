ВИДЕО ⟩ Дикая смерть на дорогах: 15 аварий в день с участием животных

По данным Департамента транспорта на дорогах Эстонии каждый год происходит около 6000 дорожно-транспортных происшествий с участием диких животных, 80 процентов из них - это лоси и косули. В этих авариях около 20-30 человек в год получают травмы, а средняя сумма ущерба транспортному средству превышает 2500 евро. Rus.Postimees выяснил, в чем причина, и что с этим делать.