«Новости в 7» за 30 марта: правительство критикует Eesti Energia, учения ВВС Финляндии и НАТО, «Смешные деньги» на школьной сцене и выставка о скрытых сторонах жизни

Сегодня в выпуске:

- Почему правительство резко критикует руководство Ээсти Энергия? Повышение зарплаты работников здравоохранения и другие вопросы повестки дня заседания кабинета министров - в нашем репортаже

- Новости по стране: где можно понаблюдать за птицей года морянкой, какое место Таллинн занимает в рейтинге самых счастливых городов мира и чем вызван кризис в отечественном свиноводстве?

- Финляндия еще только готовится вступить в НАТО, но ее военно-воздушнеы силы уже тренируются вместе с будущими союзниками по альянсу. Наша съемочная группа наблюдала за ходом учений на военном аэродроме в Эмари

- 23 года назад в столичной Ласнамяэской русской гимназии начал работу школьный театр «Образ». Какой спектакль был поставлен к очередному дню рождения, можно ли за самодеятельность получить оценки и какие качества развивает участие в ней, выяснял наш корреспондент

- Международная панорама: откуда может прийти новая пандемия и где можно отведать блюдо из мяса доисторического животного?

- Новая выставка в столичной галерее «Draakoni» позволяет заглянуть в наиболее закрытый и интимный уголок человеческой жизни - в спальню. Более того, зрителям представили те аспекты, которые многими до сих пор считаются табу или извращениями. Развеять стереотипы постаралась наша съемочная группа