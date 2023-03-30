Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 30 марта: правительство критикует Eesti Energia, учения ВВС Финляндии и НАТО, «Смешные деньги» на школьной сцене и выставка о скрытых сторонах жизни
Сегодня в выпуске:
- Почему правительство резко критикует руководство Ээсти Энергия? Повышение зарплаты работников здравоохранения и другие вопросы повестки дня заседания кабинета министров - в нашем репортаже
- Новости по стране: где можно понаблюдать за птицей года морянкой, какое место Таллинн занимает в рейтинге самых счастливых городов мира и чем вызван кризис в отечественном свиноводстве?
- Финляндия еще только готовится вступить в НАТО, но ее военно-воздушнеы силы уже тренируются вместе с будущими союзниками по альянсу. Наша съемочная группа наблюдала за ходом учений на военном аэродроме в Эмари
- 23 года назад в столичной Ласнамяэской русской гимназии начал работу школьный театр «Образ». Какой спектакль был поставлен к очередному дню рождения, можно ли за самодеятельность получить оценки и какие качества развивает участие в ней, выяснял наш корреспондент
- Международная панорама: откуда может прийти новая пандемия и где можно отведать блюдо из мяса доисторического животного?
- Новая выставка в столичной галерее «Draakoni» позволяет заглянуть в наиболее закрытый и интимный уголок человеческой жизни - в спальню. Более того, зрителям представили те аспекты, которые многими до сих пор считаются табу или извращениями. Развеять стереотипы постаралась наша съемочная группа
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 30 марта.