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«Какая красивая жена у меня была»: что стало с героями фотографии, покорившей сердца людей по всей Эстонии

«Какая красивая жена у меня была»: что стало с героями фотографии, покорившей сердца людей по всей Эстонии
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Антсу нравится эта фотография. Как же может быть иначе? В конце концов, на фотографии запечатлен теплый момент с любовью всей его жизни.
Антсу нравится эта фотография. Как же может быть иначе? В конце концов, на фотографии запечатлен теплый момент с любовью всей его жизни. Фото: Mailiis Ollino

Антс Юрна с любовью смотрит на запечатленный момент, как они прошлой весной целовались с его женой Верой на 70-летие их свадьбы. «Какая у меня была красивая жена…» - говорит он, с теплом глядя на фотографию.

Последняя суббота календарной зимы. Погода типично для этого времени года пасмурная. Дует пробирающий до костей ветер. Агентство окружающей среды объявило на вечернее время штормовое предупреждение по всей Эстонии. Пока фотограф Pärnu Postimees Майлийс Оллино идет к Антсу в дом престарелых Таммисте, сквозь тучи пробилось яркое весеннее солнце.

Майлийс взяла с собой фотографию Антса и Виры, которая была номинирована в прошлом году в качестве пресс-фото года, и которую также можно увидеть на ежегодной фотовыставке пресс-фото. Этот снимок в фотостудии специально для Антса она напечатала и поместила в рамку.

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