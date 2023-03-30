Антс Юрна с любовью смотрит на запечатленный момент, как они прошлой весной целовались с его женой Верой на 70-летие их свадьбы. «Какая у меня была красивая жена…» - говорит он, с теплом глядя на фотографию.
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«Какая красивая жена у меня была»: что стало с героями фотографии, покорившей сердца людей по всей Эстонии
«Какая красивая жена у меня была»: что стало с героями фотографии, покорившей сердца людей по всей Эстонии
Последняя суббота календарной зимы. Погода типично для этого времени года пасмурная. Дует пробирающий до костей ветер. Агентство окружающей среды объявило на вечернее время штормовое предупреждение по всей Эстонии. Пока фотограф Pärnu Postimees Майлийс Оллино идет к Антсу в дом престарелых Таммисте, сквозь тучи пробилось яркое весеннее солнце.
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