В России в Кировской области полиция задержала бывшего заключенного Ивана Россомахина, воевавшего в Украине в составе ЧВК Вагнера, по подозрению в убийстве пенсионерки, сообщают Baza и местное издание «Омутнинские вести».
В РФ задержали воевавшего в Украине «вагнеровца»: вернулся с войны и убил женщину в родном селе
По данным «Медиазоны», 28-летний Иван Россомахин в 2020 году был приговорен к 14 годам колонии строгого режима за убийство. «Омутнинские вести» пишут, что ранее он был судим и по другим статьям. Бывший заключенный в итоге вышел на свободу, заключив контракт с ЧВК Вагнер.
21 марта этого года он вернулся в родное село, а уже 27 марта местные СМИ сообщали о жалобах на Россомахина. Местным жителям обещали, что вскоре заключенный вернется в Украину. Но спустя два дня, 29 марта, он был задержан после того, как в соседнем городе Вятские Поляны нашли тело пенсионерки с колото-резаными ранами. Российские СМИ сообщают, что Россомахин оформил явку с повинной.
Heroes of Russia: The convicted "Wagner" PMC mercenary returned from the war zone and was again accused of murder— NEXTA (@nexta_tv) March 30, 2023
Ivan Rossomakhin, a resident of the village of Novy Burets (Kirov region), was sentenced to 14 years in prison for murder in 2020. After the start of the war, he was… pic.twitter.com/DlVwHbHKl2
После возвращения Россомахина в родное село Новый Бурец сообщалось, что местные жители живут в страхе. По словам одной из местных жительниц, он ходил по селу, держа в руках вилы и топор, и кричал: «Убью всех, перережу всю семью» Местный участковый задерживал его, какое-то время он провел под арестом по статье о мелком хулиганстве.
«Есть у нас такой индивидуум Россомахин, который вернулся с СВО. Было ожидаемо, что он будет чудить, поскольку известно – человек проблемный. Сейчас он находится на сутках – административно арестованный. Завтра вечером у него сутки кончаются, мы его отпускаем, он в сопровождении сотрудников собирает свои пожитки, и во вторник мы его сажаем на поезд, чтобы он отсюда свалил», – успокаивал незадолго до убийства местных жителей начальник полиции Вятскополянского района Вадим Варанкин.