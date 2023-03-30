В РФ задержали воевавшего в Украине «вагнеровца»: вернулся с войны и убил женщину в родном селе

По данным «Медиазоны», 28-летний Иван Россомахин в 2020 году был приговорен к 14 годам колонии строгого режима за убийство. «Омутнинские вести» пишут, что ранее он был судим и по другим статьям. Бывший заключенный в итоге вышел на свободу, заключив контракт с ЧВК Вагнер.

21 марта этого года он вернулся в родное село, а уже 27 марта местные СМИ сообщали о жалобах на Россомахина. Местным жителям обещали, что вскоре заключенный вернется в Украину. Но спустя два дня, 29 марта, он был задержан после того, как в соседнем городе Вятские Поляны нашли тело пенсионерки с колото-резаными ранами. Российские СМИ сообщают, что Россомахин оформил явку с повинной.

Heroes of Russia: The convicted "Wagner" PMC mercenary returned from the war zone and was again accused of murder



Ivan Rossomakhin, a resident of the village of Novy Burets (Kirov region), was sentenced to 14 years in prison for murder in 2020. After the start of the war, he was… pic.twitter.com/DlVwHbHKl2 — NEXTA (@nexta_tv) March 30, 2023

После возвращения Россомахина в родное село Новый Бурец сообщалось, что местные жители живут в страхе. По словам одной из местных жительниц, он ходил по селу, держа в руках вилы и топор, и кричал: «Убью всех, перережу всю семью» Местный участковый задерживал его, какое-то время он провел под арестом по статье о мелком хулиганстве.