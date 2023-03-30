Фото и видео ⟩ В поисках скидок: открытие нового магазина Maxima вызвало ажиотаж

«У нас просторные помещения и большие полки, чтобы покупатели могли с комфортом передвигаться по магазину», - сказала генеральный директор Maxima Кристина Мустонен, довольная тем, что так много людей выстроились в очередь на открытие 84-го магазина Maxima.

«Мы планировали торжественное открытие в 10 часов и запустить покупателей в магазин в 11 часов, но очередь уже стояла у дверей в 9 часов, поэтому мы открыли магазин для покупателей в 10.30», - сказала Мустонен.

По словам Мустонен, магазин Maxima X имеет торговую площадь более восьмисот квадратных метров и в ассортименте более чем 8000 различных товаров. В магазине установлено десять касс самообслуживания и две обычные кассы. «Благодаря этому гарантируется возможность обслуживать 1000-2000 клиентов в день», - сказала Мустонен.

В день открытия наблюдались скидки на некоторые продукты, которые быстро перекочевывали с полок магазина в покупательские корзины.

Прогуливаясь по заполненному людьми магазину, можно было увидеть в глазах островитян воодушевление и радость из-за нового магазина. «Я очень долго ждала открытия этого магазина. Он такой красивый и просторный», - сказала местная жительница Айви.