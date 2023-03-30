Раазуке: правительство поступает подло по отношению к Eesti Energia

«Чего я не понимаю в нынешнем эпизоде, так это того, что если было так много критики, почему эта критика не дошла до совета и руководителей компании раньше, когда можно было внести коррективы» - задается вопросом Раазуке в интервью «Актуальной камере».

«Но выступить с такой критикой сейчас, в таком виде, когда настало время выплат, когда у предыдущего правления сегодня осталось полтора дня полномочий - это просто выглядит подлым», - добавил он, отметив, что речь идет о плохой коммуникации.

В четверг министр финансов Аннели Аккерманн предложила совету Eesti Energia пересмотреть план выплаты оплаты по результатам правлению энергетического концерна, сославшись на недостатки в работе правления. Однако совет Eesti Energia не выполнил указание министра. На состоявшейся в четверг пресс-конференции правительства премьер-министр Кая Каллас также выразила свое недовольство выплатой оплаты по результатам руководству Eesti Energia.

По словам Раазуке, на глазах у публики разыгрывается довольно плохое управление. «Тот случай, когда собственник (эстонское государство) каким-то образом пытается выйти за рамки совета и перейти непосредственно к делам исполнительного руководства - это, безусловно, очень плохая управленческая практика», - сказал Раазуке.