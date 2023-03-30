Эстонская биатлонистка Йоханна Талихярм, выступавшая против возвращения российских и белорусских спортсменов на большую арену, подверглась цензуре. Тему осветили и по ту сторону восточной границы.
История эстонской спортсменки, речь которой прервал МОК, попала в российские СМИ
Портал Delfi несколько дней назад написал, что Талихярм, представлявшей комиссию спортсменов Эстонии, на заседании Международного олимпийского комитета (МОК) во время речи не позволили даже завершить мысль. Теперь же тему подхватил один из крупнейших спортивных порталов России - championat.com.
Талихярм обвинила МОК в попытке протолкнуть российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду-2024. В середине речь эстонской спортсменки слово было просто передано следующему выступающему.
«Напомним, в марте 2022 года подавляющее большинство российских спортсменов были отстранены от международных турниров. При этом в течение последнего года риторика Баха в отношении атлетов из России неоднократно менялась. Накануне МОК выдвинул ряд условий для допуска российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям», - пишет журналист Максим Хрущ.