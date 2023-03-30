История эстонской спортсменки, речь которой прервал МОК, попала в российские СМИ

Портал Delfi несколько дней назад написал, что Талихярм, представлявшей комиссию спортсменов Эстонии, на заседании Международного олимпийского комитета (МОК) во время речи не позволили даже завершить мысль. Теперь же тему подхватил один из крупнейших спортивных порталов России - championat.com.

Талихярм обвинила МОК в попытке протолкнуть российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду-2024. В середине речь эстонской спортсменки слово было просто передано следующему выступающему.