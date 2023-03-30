«Любой ценой»: лидеры ЕС о новой поддержке Украины

Решение МУС - это начало процесса привлечения российских лидеров к ответственности за их преступления в Украине, сказал Мишель. Он сообщил евродепутатам, что страны ЕС договорились вместе с партнерами активизировать работу, препятствующую обходу санкций в отношении РФ.

Важность международного соглашения о создании центра по расследованию преступления агрессии против Украины подчеркнул Малик Азмани: «Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать господина Путина в Гааге. И я там буду». Его земляк Тейс Рютен заметил, что с удовольствием к нему присоединится.

«Эта война демонстрирует совершенно новый масштаб жестокости и бесчеловечности Кремля», - сказала Урсула фон дер Ляйен. В качестве примера она привела информацию о том, что соратники Путина вывезли в Россию около 16 200 украинских детей. «Их вырвали из их детства, семей, у них отобрали их дом и привычное окружение, а если мы не примем меры, то отберут и их будущее. Высок риск, что они навсегда исчезнут в никуда. Мы должны попытаться выяснить, где находятся похищенные дети, и сделать все возможное, чтобы вернуть их домой», - заявила председатель Еврокомиссии. Для поиска украинских детей совместно с ООН будет организована международная конференция.

Безопасность и торговля - ключевые темы в отношениях с Украиной и Молдовой