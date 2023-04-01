ИНТЕРВЬЮ ⟩ Морской пехотинец из Мариуполя, прошедший плен: «Меня били электрическим током, подвешивали за ноги, заливали в рот воду через тряпку, избивали каждый день»

Нас очень вежливо завели в автобусы, аккуратно посадили в комфортабельные автобусы. По приезду на место, нам снимают скотч с глаз, разрезают хомуты с рук. Увидел парня своего из разведвзвода. Я к нему подбежал, мы обнялись, а потом я вижу, что у нашего сопровождающего украинские флаги на форме.

А потом я вижу надпись «Welcome to Ukraine». Мы с побратимами обнимаемся, плачем. Я сразу позвонил жене. Все, я в Украине!

– Факел, как ты считаешь, удержать Мариуполь было возможно?

– В принципе, наша бригада вообще не должна была оставаться в Мариуполе. Мы должны были выдвигаться в сторону Запорожья, занимать оборону со стороны Крыма, но у Азова просто не было таких сил, чтобы закрыть наступление со стороны Сартаны – Новоазовска (восточное направление со стороны границы России). Я не знаю, как произошли договоренности, но командование Азова с нашим командованием решило, что бригада остается.

Если бы мы вышли в сторону Запорожья, может быть мы сдержали бы эти колоны. Но трудно об этом судить сейчас, потому что 24-го февраля началась война, первого марта было 3 кольца окружения, а 10-го марта глубина окружения была уже 120 километров. Была несопоставимость сил. На мою позицию, где стояли 7 – 8 человек, штурмовали 200 человек. В первые 2 – 3 дня было уничтожено много нашей техники, наши артсклады с запасами боеприпасов. На 10 марта у нас оставалось уже 3 машины градов.

– У парней, которые прошли этот АД, нет чувства, что их предали?