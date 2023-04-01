ИНТЕРВЬЮ ⟩ Морской пехотинец из Мариуполя, прошедший плен: «Меня били электрическим током, подвешивали за ноги, заливали в рот воду через тряпку, избивали каждый день»

Год назад в эти дни российская армия уничтожала украинский Мариуполь. Планомерно, квартал за кварталом, город превращался в руины. Помешать этому пытались несколько тысяч украинских солдат, которые обороняли Приазовье Украины от российского вторжения. Среди них был сержант морской пехоты с позывным Факел, который остался в Мариуполе со своим подразделением.
Вместе с боевыми товарищами Факел отступил к городским кварталам. Потом были оборона завода Ильича, Азовсталь, ранение и плен. Сержант Факел был освобожден 21 сентября 2022 года, когда россияне обменяли всех командиров обороны Мариуполя на близкого друга Путина Виктора Медведчука. В общей сложности на свободу вышло 215 украинских военнослужащих.
После обмена Факел стал приходить в себя от тяжелейших ранений, полученных во время обороны Мариуполя и издевательств в плену. Лишь спустя полгода лечения, невзирая на все еще сильный посттравматический синдром, Факел дал интервью Rus.Postimees.
Полную версию интервью смотрите на видео.
И это даже не совсем интервью. Скорее, свидетельство о преступлениях против человечности, которые российская армия совершала в Мариуполе всего лишь год назад.