Вечером в четверг, 30 марта, в Пярнумаа произошло ДТП, в котором пострадал пешеход, сообщает пресс-служба полиции.
В ДТП на пешеходном переходе пострадала 15-летняя девушка
В ДТП на пешеходном переходе пострадала 15-летняя девушка
Инцидент имел место около 17.40 в деревне Таммисте волости Тори.
Автомобиль Toyota Yaris Cross, которым управлял 62-летний мужчина, остановился перед нерегулируемым пешеходным переходом, чтобы пропустить 15-летнюю девушку, но в этот момент в машину сзади въехал грузовик Iveco, которым управлял 34-летний мужчина.
От удара легковой автомобиль отбросило на переходившую дорогу девушку. Пешехода доставили в Пярнускую больницу.
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