Большое жюри одобрило предъявление обвинений экс-президенту США Дональду Трампу

Как говорится в заявлении окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга, размещенном в Twitter в пятницу, 31 марта, обвинители связались с адвокатом Трампа, чтобы согласовать его явку в офис окружного прокурора.

Дополнительную информацию прокурор обещал предоставить после того, как будет назначена дата предъявления обвинений. По данным источников газеты The New York Times, обвинительное заключение обнародуют в ближайшие дни. Какие именно обвинения предъявят экс-президенту США, пока не сообщается.

Американские телеканалы CNN и NBC со ссылкой на адвоката политика Джо Такопину передают, что Трамп может предстать перед судом на следующей неделе. Это первый случай в истории США, когда действующему или бывшему президенту страны будут предъявлены уголовные обвинения.

Дело Сторми Дэниэлс

Офис окружного прокурора Манхэттена ведет расследование в отношении бывшего президента в связи с его предполагаемой ролью в схеме выплаты денег порноактрисе Сторми Дэниэлс, утверждавшей, что в 2006 году она имела интимные отношения с Трампом. Незадолго до президентских выборов 2016 года Дэниэлс получила от юристов Трампа 130 тысяч долларов в рамках договоренности о молчании.

Факт выплат в 2018 году признал бывший адвокат Трампа Майкл Коэн. Сам политик отрицает как связь с Дэниэлс, так и свое отношение к полученным ею выплатам.