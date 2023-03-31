Больше нет препятствий: парламент Турции единогласно одобрил вступление Финляндии в НАТО

После соблюдения всех формальностей официальное оформление членства Финляндии в НАТО займет несколько недель.

Турция была последней из 30 стран альянса, не ратифицировавшей вступление в него Финляндии. На прошлой неделе это сделал парламент Венгрии.

Таким образом, у Финляндии больше нет препятствий для вступления в альянс.

После вторжения России в Украину Швеция и Финляндия подали заявки о вступлении в НАТО, однако Анкара не хотела ратифицировать вступление в альянс Швеции.

В январе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеции не стоит рассчитывать на то, что Турция одобрит ее заявку.