Международная федерация настольного тенниса (ITTF) сообщила, что почти готова допустить россиян и белорусов на международные соревнования.
Санкции все? С мая ряд спортсменов смогут допустить на международные соревнования
На домашней страничке организации опубликовано сообщение, в котором одобряется недавнее заявление МОК, в котором они рекомендовали вернуть спортсменов из стран-агрессоров на международную арену.
«Настольный теннис издавна объединяет людей даже когда ослабевают политические связи между странами. Это помогает наводить мосты, которые способствуют лучшему пониманию друг друга, и открывает двери для построения мира таким образом, которого не могут достичь изоляция и отделение», - значится в сообщении.
При этом добавлено, что организация по прежнему призывает к миру в Украине и выражает солидарность с украинским народом.
Граждане стран-агрессоров не смогут выступать под флагами своих стран, они могут выходить на соревнования лишь в качестве нейтральных спортсменов. Сейчас ведется разработка точного регламента. Если все пройдет без проблем, то уже с мая россияне и белорусы смогут выступать на международных соревнованиях. До этого момента еще действуют санкции.