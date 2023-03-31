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Санкции все? С мая ряд спортсменов смогут допустить на международные соревнования

rus.postimees.ee
Санкции все? С мая ряд спортсменов смогут допустить на международные соревнования
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Фото: HOW HWEE YOUNG

Международная федерация настольного тенниса (ITTF) сообщила, что почти готова допустить россиян и белорусов на международные соревнования.

На домашней страничке организации опубликовано сообщение, в котором одобряется недавнее заявление МОК, в котором они рекомендовали вернуть спортсменов из стран-агрессоров на международную арену.

«Настольный теннис издавна объединяет людей даже когда ослабевают политические связи между странами. Это помогает наводить мосты, которые способствуют лучшему пониманию друг друга, и открывает двери для построения мира таким образом, которого не могут достичь изоляция и отделение», - значится в сообщении.

При этом добавлено, что организация по прежнему призывает к миру в Украине и выражает солидарность с украинским народом.

Граждане стран-агрессоров не смогут выступать под флагами своих стран, они могут выходить на соревнования лишь в качестве нейтральных спортсменов. Сейчас ведется разработка точного регламента. Если все пройдет без проблем, то уже с мая россияне и белорусы смогут выступать на международных соревнованиях. До этого момента еще действуют санкции.

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