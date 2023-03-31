Санкции все? С мая ряд спортсменов смогут допустить на международные соревнования

На домашней страничке организации опубликовано сообщение, в котором одобряется недавнее заявление МОК, в котором они рекомендовали вернуть спортсменов из стран-агрессоров на международную арену.

«Настольный теннис издавна объединяет людей даже когда ослабевают политические связи между странами. Это помогает наводить мосты, которые способствуют лучшему пониманию друг друга, и открывает двери для построения мира таким образом, которого не могут достичь изоляция и отделение», - значится в сообщении.

При этом добавлено, что организация по прежнему призывает к миру в Украине и выражает солидарность с украинским народом.