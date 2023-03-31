«Они очень громкие и требуют все больше и больше»: глава департамента лишит островитян льгот на проезд

После повышения цен весной прошлого года разница в стоимости билетов для жителей Хийумаа, Сааремаа, Муху и жителей материка стала особенно большой.
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Если вдвоем ехать на Хийумаа на машине, то билет туда-обратно будет стоить 48 евро. Если же вы прописаны на Хийумаа, то сможете добраться до острова и назад за 16 евро и 80 центов.