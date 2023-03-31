«Они очень громкие и требуют все больше и больше»: глава департамента лишит островитян льгот на проезд

Если вдвоем ехать на Хийумаа на машине, то билет туда-обратно будет стоить 48 евро. Если же вы прописаны на Хийумаа, то сможете добраться до острова и назад за 16 евро и 80 центов.

Однако глава Транспортного департамента Прийт Саук заявил, что льготный билет для жителей острова следует отменить. «Цена билета на паром для местного жителя - это чисто политическое решение, к экономике оно не имеет никакого отношения, - сказал Саук. - В прошлом году стоимость билета была скорректирована, но из-за давления местных властей цена для местных не повышалась. Что случилось? На островах неплохо выросло количество прописок. Те, кто ездил отдыхать на остров летом, стали островитянами».