Печальный день для путешественников: Ryanair закрывает почти половину маршрутов из Таллинна

Член правления Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ уже сообщал, что закрытие маршрутов Ryanair не окажет существенного влияния на сообщение Таллинна с миром, поскольку почти половина пассажиров продолжит летать через более крупные транспортные узлы – Хельсинки, Ригу, Франкфурт, Стокгольм и Варшаву, а с рейсами в пункты назначения высокого спроса приходят новые перевозчики.

В ночь на 26 марта Таллиннский аэропорт перешел на летнее расписание полетов, предлагая в этом сезоне прямые рейсы по 47 направлениям. Есть регулярные рейсы по 33 направлениям, билеты на которые можно приобрести на сайтах 14 авиакомпаний. В подборке чартерных рейсов 14 направлений, билеты на которые продают туристические агентства.

Этим летом airBaltic откроет рейсы из Таллинна по четырем новым направлениям: хорватские портовые города Дубровник и Сплит, на греческие острова Крит и Родос. Вновь в расписании рейсов Ницца. Aegean возобновляет прямые рейсы в Афины, а SunExpress в Анталию. SAS начнет полеты в Осло в августе.

На многих линиях рейсы будут выполняться чаще: Swiss добавляет рейсы в Цюрих, а Lufthansa – в Мюнхен. Air Baltic добавляет рейсы на маршрутах в Париж, Лондон, Берлин, Малагу и Ниццу. SAS добавляет рейсы в Стокгольм и Копенгаген. Направления для пакетных туров – это, например, Мадейра и Фару в Португалии и Тиват в Черногории.