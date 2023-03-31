СМИ: российский миллиардер хочет создать свою команду F1

Журналист Мария Мельникова сообщила в своем Телеграм-канале, что Мазепин хочет создать собственную гоночную команды и выделил для этого необходимые средства. Предположительно, у него для этого две причины.

«Первая касается того, что Никита Мазепин выиграл апелляцию по поводу запрета на выступления в F1 и не отказался от желания вернуться в гонки. Сейчас у него есть шанс вернуться, но вопрос в том, какая команда будет заинтересована в его кандидатуре», — пояснила Мельникова.

По ее словам, Мазепин ранее уже дважды пытался приобрести команду F1. Сначала он хотел заполучить Force India, но вместо этого его купил Лоуренс Стролл (теперь это команда Aston Martin). Во-вторых, он установил связи с Haas, но они были разорваны в начале 2022 года.