Российский олигарх Дмитрий Мазепин готовится к созданию своей команды для «Формулы-1». В 2021 году Мазепин вложил серьезные средства в американскую гоночную команду Хаас, в которой ездил его сын Никита. Но накануне прошлого сезона Никита Мазепин был исключен из команды и спонсорская помощь прекратилась.
СМИ: российский миллиардер хочет создать свою команду F1
Журналист Мария Мельникова сообщила в своем Телеграм-канале, что Мазепин хочет создать собственную гоночную команды и выделил для этого необходимые средства. Предположительно, у него для этого две причины.
«Первая касается того, что Никита Мазепин выиграл апелляцию по поводу запрета на выступления в F1 и не отказался от желания вернуться в гонки. Сейчас у него есть шанс вернуться, но вопрос в том, какая команда будет заинтересована в его кандидатуре», — пояснила Мельникова.
По ее словам, Мазепин ранее уже дважды пытался приобрести команду F1. Сначала он хотел заполучить Force India, но вместо этого его купил Лоуренс Стролл (теперь это команда Aston Martin). Во-вторых, он установил связи с Haas, но они были разорваны в начале 2022 года.
Вторая причина, которую приводит Мельникова, заключается в том, что основным владельцем Hitech является Оливер Оукс, которому принадлежит 75 процентов команды. Раньше она принадлежала Мазепину. Hitech также выразила заинтересованность в присоединении к F1 и, как говорят, Оукс руководствуется инструкциями, полученными от Мазепина. Так что может случиться так, что в ближайшие годы у российского олигарха появится своя команда в серии F1.