С 2035 года в ЕС запретят продавать машины с ДВС. Это означает, что количество электромобилей начнет стремительно увеличиваться. Жители рядных и собственных домов могут оборудовать для себя личное зарядное устройство, а что делать людям, которые проживают в многоквартирных домах?
Представитель Eesti Energia: нет смысла строить зарядки для электрокаров для каждого
Представитель энергетической компании Eesti Energia Армен Каспаров уточнил, что нет смысла строить зарядное устройство для каждого жильца, например, 160-квартирного дома: «Можно установить несколько устройств и выдать каждой квартире карточку. Если возникла потребность в зарядке, ты заряжаешься, используешь индивидуальную карточку и после в счет добавляется стоимость использованной услуги - такие решения есть и ими нужно пользоваться», - объяснил Каспаров.
Ведущая Елена Соломина возразила и рассказала историю своих знакомых, в доме которых есть три зарядных устройства. Ими пользуются пять владельцев электрокаров, каждый из которых хочет зарядить машину ночью, когда сам он дома, а цена не электричество ниже: «Дело доходит чуть не до драк!»
«Давайте по-честному, сколько раз в неделю нужно заряжать электромобиль? - задал ответный вопрос представитель Eesti Energia. - У меня есть электрокар, зимой я заряжаю его два раза в неделю, а летом - один. Пять машин очень легко распределить, кто и когда будет заряжаться. Это вопрос коммуникации и договоренностей».
Какие еще вопросы придется решить при переходе на самый зеленый вид транспорта, вы узнаете, посмотрев дискуссионную передачу «Своя правда» в понедельник, 3 апреля, в 20:30 на канале ETV+. Ведущие: Елена Соломина и Олеся Лагашина.