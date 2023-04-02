Представитель Eesti Energia: нет смысла строить зарядки для электрокаров для каждого

Представитель энергетической компании Eesti Energia Армен Каспаров уточнил, что нет смысла строить зарядное устройство для каждого жильца, например, 160-квартирного дома: «Можно установить несколько устройств и выдать каждой квартире карточку. Если возникла потребность в зарядке, ты заряжаешься, используешь индивидуальную карточку и после в счет добавляется стоимость использованной услуги - такие решения есть и ими нужно пользоваться», - объяснил Каспаров.

Ведущая Елена Соломина возразила и рассказала историю своих знакомых, в доме которых есть три зарядных устройства. Ими пользуются пять владельцев электрокаров, каждый из которых хочет зарядить машину ночью, когда сам он дома, а цена не электричество ниже: «Дело доходит чуть не до драк!»

«Давайте по-честному, сколько раз в неделю нужно заряжать электромобиль? - задал ответный вопрос представитель Eesti Energia. - У меня есть электрокар, зимой я заряжаю его два раза в неделю, а летом - один. Пять машин очень легко распределить, кто и когда будет заряжаться. Это вопрос коммуникации и договоренностей».