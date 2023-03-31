Eesti Gaas с мая начнет продавать газ латвийским домохозяйствам

Эстонская компания Eesti Gaas выходит на латвийский рынок частных потребителей газа. С 1 мая продавать им газ начнет SIA Elenger, дочерняя фирма Eesti Gaas, сообщает Латвийское национальное вещание.

Если до сих пор частные потребители в Латвии покупали газ по цене, утвержденной регулирующим конкуренцию ведомством, то с 1 мая газовый рынок откроется и для них, что означает, что они будут покупать газ по рыночной цене.

До сих пор газ частным потребителям в Латвии продавали две компании: Latvijas Gāze ja Latvenergo. С мая к ним добавится новый игрок на рынке - компания Elenger.