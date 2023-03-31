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Eesti Gaas с мая начнет продавать газ латвийским домохозйствам

Eesti Gaas с мая начнет продавать газ латвийским домохозйствам
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Газовая плита.
Газовая плита. Фото: Ants Liigus

Эстонская компания Eesti Gaas выходит на латвийский рынок частных потребителей газа. С 1 мая продавать им газ начнет SIA Elenger, дочерняя фирма Eesti Gaas, сообщает Латвийское национальное вещание.

Эстонская компания Eesti Gaas выходит на латвийский рынок частных потребителей газа. С 1 мая продавать им газ начнет SIA Elenger, дочерняя фирма Eesti Gaas, сообщает Латвийское национальное вещание.

Если до сих пор частные потребители в Латвии покупали газ по цене, утвержденной регулирующим конкуренцию ведомством, то с 1 мая газовый рынок откроется и для них, что означает, что они будут покупать газ по рыночной цене.

До сих пор газ частным потребителям в Латвии продавали две компании: Latvijas Gāze ja Latvenergo. С мая к ним добавится новый игрок на рынке - компания Elenger.

Руководитель Elenger Давид Шкульте сказал, что компания намерена сосредоточиться на тех клиентах, что используют газовое отопление, расходы на которое скачкообразно выросли в прошлом году. Теперь у этих клиентов появится возможность покупать газ по более выгодным ценам. «В среднем использующие газовое отопление клиенты смогут экономить в год 500-800 евро», - заметил Шкульте по поводу предлагаемых компанией Elenger тарифов.

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