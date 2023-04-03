Представитель Swedbank: банки готовы предлагать льготные условия для повышения энергоэффективности домов

Председатель товарищества, энергетик Алекс Роост рассказал, что старые дома не рассчитаны на большое потребление, нужно не только реновировать электросети, но и докупать амперы - это время, которое требуется для согласования процесса, и деньги, которые товариществам нужно будет вложить в покупку и ремонт.

Представитель Swedbank Алла Аумейстер успокоила: деньги у банков есть, как и возможность предлагать вполне льготные условия для проведения реновации домов: «К нам уже обращаются многие дома, которые хотят пересмотреть энергоэффективность, идущую из возобновляемых источников, и банк готов финансировать эти проекты. Мы финансируем не только полную реновацию, но и частичную. Мы готовы к сотрудничеству, просто нужно обратиться, и мы дадим не только кредиты, но и советы, которые направлены на повышение уровня энергоэффективности».