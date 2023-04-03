Переход на электромобили, запланированный ЕС в 2035 году, заставил квартирные товарищества задуматься о том, как привести в соответствие свои электро- и энергосистемы, чтобы выдержать повышение потребления электричества.
Представитель Swedbank: банки готовы предлагать льготные условия для повышения энергоэффективности домов
Председатель товарищества, энергетик Алекс Роост рассказал, что старые дома не рассчитаны на большое потребление, нужно не только реновировать электросети, но и докупать амперы - это время, которое требуется для согласования процесса, и деньги, которые товариществам нужно будет вложить в покупку и ремонт.
Представитель Swedbank Алла Аумейстер успокоила: деньги у банков есть, как и возможность предлагать вполне льготные условия для проведения реновации домов: «К нам уже обращаются многие дома, которые хотят пересмотреть энергоэффективность, идущую из возобновляемых источников, и банк готов финансировать эти проекты. Мы финансируем не только полную реновацию, но и частичную. Мы готовы к сотрудничеству, просто нужно обратиться, и мы дадим не только кредиты, но и советы, которые направлены на повышение уровня энергоэффективности».
Что еще ждет нас на пути к переходу на электромобили, вы узнаете, посмотрев дискуссионную передачу «Своя правда» в понедельник, 3 апреля, в 20:30 на канале ETV+. Ведущие: Олеся Лагашина и Елена Соломина.