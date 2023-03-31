Несмотря на недовольство министра финансов Аннели Аккерманн (Партия реформ), покидающий пост председатель правления Eesti Energia Хандо Суттер получит солидную премию - более 300 000 евро.

Закон разрешает выплачивать премии членам правления в максимальном четырехкратном размере среднемесячной заработной платы. В феврале правление Eesti Energia приняла решение наградить покидающее свой пост правление вознаграждением в размере трех месячных окладов: таким образом, нынешний председатель Хандо Суттер получит 75 000 евро, Райне Пайо - 51 000 евро, Маргус Вальс и Андри Авила - 48 000 евро и Агнес Роос 47 500 евро.

На самом деле премиальный пакет еще дороже. А именно, вступает в силу пункт о неконкуренции в трудовых договорах членов правления, который запрещает уходящим с постов работать в конкурирующей компании в течение 12 месяцев. Закон также требует выплаты компенсации за эти 12 месяцев. Председатель Совета Eesti Energia Анне Мере не желает раскрывать сумму, но, насколько известно Postimees, в случае Суттера эта сумма составляет почти 300 000 евро. Таким образом, его ожидает подарок в размере почти 400 000 евро.

Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments