На самом деле премиальный пакет еще дороже. А именно, вступает в силу пункт о неконкуренции в трудовых договорах членов правления, который запрещает уходящим с постов работать в конкурирующей компании в течение 12 месяцев. Закон также требует выплаты компенсации за эти 12 месяцев. Председатель Совета Eesti Energia Анне Мере не желает раскрывать сумму, но, насколько известно Postimees, в случае Суттера эта сумма составляет почти 300 000 евро. Таким образом, его ожидает подарок в размере почти 400 000 евро.